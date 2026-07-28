מחירי החנייה בתל אביב עומדים לזנק - ואיך החרדים קשורים לזה?

החל מה-1 באוגוסט חניוני אחוזת החוף יתייקרו בכ-20% אחוזים לתושבים שהם לא מתל אביב. גם תושבי העיר ישלמו יותר: שישה שקלים במקום 5 שקלים לשעה, ותשעה שקלים במקום שבעה וחצי שקלים על תעריף לילה או כניסה חד פעמית.

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לפי העירייה, ההתייקרות נובעת מעלייה בעלויות התפעול והאחזקה של החניונים, אבל לא פחות מזה: מהשפעה מתגלגלת של חוק החניונים. כן, זה שהעביר אותנו לתעריפים פר דקה במקום מחירים שעתיים, והזניק את המחירים בחניונים ב30% - במקום להביא בשורה צרכנית לנהגים המיואשים.

כאן החרדים נכנסים לתמונה. ביטול חוק החניונים, יחד עם הנזקים שגרם לכיס של כולנו, היה אחת מההבטחות הגדולות של רפורמת הרשויות המטרופוליניות - זו שכנראה בכלל לא שמעתם עליה, ושנפלה רגע לפני פיזור הכנסת - בלחץ הסיעות החרדיות. רפורמה שאמורה הייתה להקל על הכיס של הנהגים בהסדרי החנייה העירוניים, ובעיקר - לשפר את התחבורה הציבורית הכושלת בישראל, עם שינוי מבני אמיתי.

על קצה המזלג, הרפורמה הזו לוקחת סוף סוף סמכויות ואחריות מהמדינה שלא מצליחה לתפקד באירוע, ומעבירה אותן לרשויות המקומיות ולרשויות אזוריות שיקומו - כדי שדברים אשכרה יוכלו לזוז, ומהר.

החרדים מצדם, טענו שצעד כזה יכול להביא לחילול שבת על ידי עיריות מסוימות. בפועל, הם התנגדו כדי לתקוע אצבע בעין למשרד האוצר בעקבות העמדות הנוקבות שפרסמו בעניין חוק לימוד תורה וחוק הגיוס.