עיריית תל אביב-יפו הודיעה היום (שני) כי החל מיום שבת הקרוב, ה-1 באוגוסט, תעריפי החנייה בחניוני "אחוזות החוף" יתייקרו בשיעור של כ-20%, זאת בשל עלייה בעלויות התפעול, לצד פגיעה בהכנסות בעקבות חוק החניונים. על פי הודעת העירייה, מדובר בתוספת של שקל אחד לתעריף שעתי ו-1.5 ש"ח לתעריף יומי, בחלק מהחניונים.

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התעריפים המעודכנים החל מה-1 באוגוסט

לתושבי תל אביב-יפו:

תעריף יום יעלה מ-5 שקלים לשעה ל-6 שקלים לשעה

תעריף לילה יעלה מ-7.5 שקלים לשעה ל-9 שקלים לשעה

לתושבי חוץ:

תעריף יום יעלה מ-20 שקלים לשעה ל-24 שקלים לשעה

תעריף לילה יעלה מ-30 שקלים לשעה ל-36 שקלים לשעה

לצד העלייה בתעריפים השעתיים, עיריית תל אביב-יפו מעדכנת כי בחניונים תל נורדאו, בזל, שרתון, בוגרשוב ובני דן הנחת התושב תעמוד על 50%, והטבת "קרוב לבית" תחל בשעה 21:00, למעט בחניון שרתון. על פי העירייה, השינוי נועד כדי לאזן בין צורכי התושבים לבין המבקרים באזורי תרבות ופנאי. בנוסף, אושר כי לאחר חניה רציפה של 96 שעות, לא יינתן עוד תעריף תושב.

מחברת "אחוזות החוף" נמסר: "עדכון התעריפים בוצע לאחר שנים בהן חלה עלייה משמעותית בעלויות התפעול והאחזקה של החניונים, לצד פגיעה בהכנסות בעקבות חוק החניונים. בנוסף, העדכון נועד לשקף בצורה טובה יותר את ערכה הכלכלי של החניה, לסייע בניהול הביקושים, להפחית עומסי תנועה ולשפר את זמינות החניה באזורי מסחר, בילוי ותרבות".

"התעריפים נקבעו לאחר בחינה של מחירי החניונים הפרטיים הסמוכים ושל דפוסי השימוש בחניונים העירוניים, תוך שמירה על חניה במחירים מוזלים לתושבי העיר. גם לאחר עדכון התעריפים, החניה בחניוני אחוזות החוף תמשיך להיות זולה משמעותית מהחלופות הפרטיות באזור, ותושבי תל אביב-יפו ימשיכו ליהנות מתעריפים מוזלים".