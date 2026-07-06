מבחן הג'מבו: איפה הכי כדאי לרכוש את ציוד החזרה לבית הספר?

למרות שהחופש הגדול רק התחיל, ההכנות לקראת תחילת שנת הלימודים הבאה כבר החלו - והתחרות בין חנויות הכתיבה מתרחבת, עם פתיחת הסניף השביעי של רשת הסטוק היוונית "ג'מבו" בראשון לציון.

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התחרות המצומצמת יחסית בענף החזרה ללימודים הובילו למחירים גבוהים יחסית, אבל הכניסה של רשתות הסטוק עשו מהפכה של ממש במחירי המוצרים. לצידן, רשתות המזון החליטו שגם הן רוצות לקחת חלק, והביאו איתן מחירים נמוכים עוד יותר.

אם ברשתות הסטוק היתרון הוא מגוון המוצרים, בסופרים מציעים יתרון מסוג אחר - איחוד ההכנות לחזרה לבית הספר עם הקניות השבועיות. בחנויות הייעודיות לחזרה ללימודים הבינו מאוחר מדי שהשוק התרחב, והשאלה כעת היא כיצד זה ישפיע על המחירים - שעדיין נותרו גבוהים אצלן, בעיקר בגלל המותגים הגדולים.

החופש הגדול מביא איתו לא מעט הוצאות עבור ההורים, והקניות לקראת החזרה לבית הספר מעמיסות עוד יותר על הקושי הכלכלי - ואת זה בדיוק מבינים ברשתות הסטוק והמזון. אלו שלא מוכנים להתפשר על מותגים, ייאלצו לשלם את המחיר.