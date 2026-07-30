החל מיום ראשון: מחירי הבנזין יזנקו ב-61 אגורות ליותר מ-8 ש"ח לליטר

מחירי הדלק בישראל ירשמו זינוק חד בחצות הלילה שבין שבת ליום ראשון, כאשר המחיר המרבי של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעמוד על 8.09 שקלים - עלייה של 61 אגורות לליטר. עבור תוספת שירות מלא יידרשו הנהגים לשלם עוד 25 אגורות לליטר.

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במשרד האנרגיה והתשתיות מסבירים כי הזינוק הנוכחי מגיע בעקבות התפתחויות בשוק האנרגיה העולמי.

מנהלת מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות, בת שבע אבוחצירה, מסרה: "ההתייקרות נובעת מעלייה חדה של כ-22% במחירי הבנזין בשווקים הבין-לאומיים, על רקע עליית מחירי הנפט בעולם והמשך החששות מפני פגיעה באספקת הנפט וביציבות שוק האנרגיה העולמי. בנוסף להתחזקות של כ-1.9% בשער הדולר, אשר השפיעה אף היא על מחיר הדלק בישראל".

ממינהל הדלק והגז נמסר עוד כי השינוי הנוכחי ממשיך להציג את התנודתיות החדה בשוק האנרגיה הגלובלי בחודשים האחרונים. לאחר שבחודש אפריל נרשמה עלייה של 1.03 שקלים לליטר ועלייה של שתי אגורות נוספות במאי, ירד המחיר בחודשיים שלאחר מכן ב-59 אגורות לליטר. כעת המחיר חוזר לעלות בעקבות מתיחות אזורית הכוללת חשש מפני פגיעות במאגרי אנרגיה ומצור במצרי הורמוז, שבהם מעורבות ענקיות אנרגיה.