פניית חדה במובילאיי: המייסד אמנון שעשוע מודיע על פרישה מתפקיד המנכ"ל

דרמה בענקית הטכנולוגיה הישראלית מובילאיי: המייסד, פרופ' אמנון שעשוע, הודיע לדירקטוריון על כוונתו לפרוש מתפקיד המנכ"ל ברגע שימונה לו מחליף.

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שעשוע, שהקים את החברה לפני 27 שנים והפך אותה למובילה עולמית בטכנולוגיות נהיגה אוטונומית ומערכות עזר לנהג, יישאר חבר דירקטוריון. החברה כבר הציעה לשעשוע להתמנות לתפקיד היו"ר עם השלמת המינוי, במטרה שימשיך להתמקד במגמות טכנולוגיות ארוכות טווח ובתחומי החדשנות, כולל הרחבת פעילות החברה לרובוטיקה אנושית (Physical AI).

דירקטוריון מובילאיי ישכור חברת איתור מנהלים כדי למצוא את המנכ"ל הבא שישתלב בשלב הצמיחה הבא של החברה. שעשוע התייחס להחלטתו ואמר: "במשך כמעט שלושה עשורים, מובילאיי הייתה מפעל חיי. ככל שהחברה ממשיכה לגדול ולהבשיל, אני מאמין שזהו הרגע הנכון לבסס את מבנה המנהיגות שיהיה המתאים ביותר לפרק הבא של מובילאיי. אני נשאר מחויב עמוקות להצלחת החברה ומתרגש מההזדמנויות שלפנינו, במיוחד ב-AI מתקדם, מערכות אוטונומיות ורובוטיקה אנושית".

במערכת העסקית העולמית הגיבו בהערכה לפועלו של שעשוע לאורך השנים. ספרואדו יבואה-אמנקווה, יו"ר דירקטוריון מובילאיי, מסר: "בבשם הדירקטוריון, אני רוצה להביע את הערכתנו העמוקה לאמנון על מנהיגותו היוצאת מן הכלל כמייסד ומנכ"ל מובילאיי. מנהיג טכנולוגי וחדשן אמיתי, אמנון עזר לעצב לא רק את מובילאיי אלא גם שיחק תפקיד מכריע באבולוציה של תעשיית הנהיגה האוטונומית".

גם דיוויד זינסנר, סגן נשיא בכיר ומנהל הכספים הראשי של אינטל המחזיקה כ-77% ממובילאיי, הודה לשעשוע והדגיש: "אנחנו ממשיכים להיות אופטימיים לגבי מובילאיי ומסלולה, ומצפים לעבוד עם המנכ"ל והצוות החדש".