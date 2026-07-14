מהפכת התעסוקה: הצעירים שנוטשים את ההייטק לטובת מקצועות הכפיים
בעוד שהבינה המלאכותית מייתרת משרות טכנולוגיות ומגדילה את שיעור דורשי העבודה בענף, בשוק התעסוקה מסמנים נהירה מתגברת לעבר מקצועות כפיים - שהאלגוריתמים יתקשו להחליף
מהפכת הבינה המלאכותית וכניסת האלגוריתמים המתקדמים לשוק העבודה מובילות לשינוי דרמטי בחלום התעסוקתי של הצעירים בישראל. בעוד ענף ההייטק סובל מחוסר יציבות ומגלי פיטורים, מקצועות מעשיים הדורשים ידיים עובדות - דוגמת מיזוג אוויר, מנעולנות, אינסטלציה וחשמל - תופסים את קדמת הבמה וזוכים לביקוש חסר תקדים.
נתונים חדשים של שירות התעסוקה חושפים כי שיעור דורשי העבודה מענף ההייטק כמעט שולש מאז השקת ChatGPT, ומגיע כיום ל-11% מכלל הרשומים, בעוד שבמכללות הטכנולוגיות מדווחים על עלייה של כ-30% בפניות ללימוד מקצועות העולם הישן.
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השינוי התפיסתי מורגש היטב בקרב עובדים המבצעים הסבות מקצועיות מתוך הבנה שהבינה המלאכותית תתקשה להחליף עבודות פיזיות. מעוז בר דוד, שעושה הסבה מקצועית לקורס אינסטלציה במכללת אין-ליין, שיתף כי חיפש תחומים שלא יושפעו מה-AI או ממלחמות והחליט לעבור לעבודת כפיים, כשהוא מעיד כי ישנם אנשים נוספים במחזור שלו שזיהו את המגמה הזו.
יקיר קאשי, בוגר המכללה, סיכם את המציאות החדשה מנקודת מבטו: "כל המקצועות ש-AI יכול להחליף באמת יעופו בכמה שנים הקרובות, ואנחנו, האינסטלטורים, השיפוצניקים והחשמלאים, אלו האנשים שיישארו עם העבודה הבטוחה".