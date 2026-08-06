חופשת הקיץ החלה עם זינוק: שיא בהוצאות בכרטיסי האשראי בחודש יולי

חופשת הקיץ החלה עם זינוק בהוצאות של הציבור - כך עולה מנתונים שמפרסמת הבוקר (חמישי) חברת שב"א (שירותי בנק אוטומטיים). לפי הנתונים, ההוצאות בכרטיסי חיוב ביולי 2026 הגיעו לסכום שיא, בחודש קלנדרי, של 54.857 מיליארד שקלים - עליה של 5.8% לעומת יולי אשתקד.

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ממוצע ההוצאות היומי בכרטיסי חיוב שבר שיא חדש ועמד על 1.771 מיליארד שקלים - עליה של 3.1% לעומת יוני 2026, שעמד על 1.718 מיליארד. ממוצע הרכישות היומי בעסקאות אונליין עמד ביולי 2026 על 1.031 מיליארד שקלים, וממוצע הרכישות היומי בעסקאות פיזיות עמד על 740.052 מיליון שקלים. עוד עולה כי היקף משיכות המזומן מהכספומטים הבנקאיים הוא הגבוה ביותר מאז אוגוסט 2023. יולי 2026 הוא החודש השני ברציפות שבו ממוצע ההוצאות היומי גבוה מרף ה-1.7 מיליארד שקלים.

נתון ההוצאות ביולי 2026 מהווה עליה של למעלה מ-2.995 מיליארד שקלים ו-5.8% לעומת חודש יולי 2025, שבו היקף ההוצאות הגיע לסכום של 51.862 מיליארד שקלים. נציין כי נתוני חודש יולי 2025 נחשבו לגבוהים במיוחד והם הושפעו מכך שבחודש יוני 2026 התנהל מבצע "עם כלביא" נגד איראן והיו הגבלות על פעילות המשק.