השירות החדש של Gett לנוסעים לנתב''ג - בשורה או גזל?

אפליקציית ההסעות Gett השיקה שירות הזמנת רכבי הסעה גדולים במחיר קבוע, כאשר ניתן להזמין הסעות לקבוצות של עד 55 אנשים - כמות נוסעים מקסימלית באוטובוס. הדבר אמור לשרת בעיקר את אלו הנוסעים לנמל התעופה בן-גוריון, ואף להוזיל את עלויות הנסיעה לשם בכלי תחבורה דומים - במידה ומדובר בנסיעה פרטית.

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המחיר המשקולל נקבע לפי פרמטרים של כמות נוסעים, סוג הרכב המיועד ומרחק הנסיעה. כך למשל, נסיעה בין תל אביב לנתב"ג ל-13 נוסעים תעלה 526 שקלים - 40.5 שקלים לאדם.

נסיעה בין ירושלים לנתב"ג לקבוצה של 19 נוסעים תעלה 764 שקלים - 40.2 שקלים לאדם, ונסיעה בין תל אביב לירושלים ל-55 נוסעים, נסיעה שכבר מצריכה אוטובוס, תעלה 1,675 שקלים - 30.5 שקלים לאדם.

האם מדובר במחירים טובים? תלוי את מי שואלים. כשמסתכלים על מחירים פר אדם, נראה שמדובר במחירים הוגנים יחסית, בהשוואה לנסיעה פרטית. אם משווים לפי מרחק, נסיעה ברכבת מירושלים או תל אביב לנתב"ג תהיה הרבה יותר זולה.