חברת התעופה אל על פרסמה היום (רביעי) את רווחיה לרבעון השני של 2026, אשר הסתכמו בלא פחות מ-132 מיליון דולר, כפול מהרבעון המקביל בשנה שעברה. בחברה ציינו כי הרווחים שפורסמו הם אחרי קיזוז הפסד של כ-55 מיליון דולר, שנבע מהשפעות מבצע "שאגת הארי".

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בהסתכלות חציונית, תוצאות החציון (1 בינואר עד 30 ביוני) נפגעו כאמור מהמבצע בהיקף של כ-145 מיליון דולר. לאור תוצאות הרבעון השני לשנת 2026, סיימה אל על את החציון הראשון ברווח נקי של כ-65 מיליון דולר, לעומת רווח נקי של כ-162 מיליון דולר בחציון הראשון לשנת 2025.

למעשה, הכנסות החברה גדלו ברבעון האחרון בכ-27% והסתכמו בכ-986 מיליון דולר. ה-EBITDAR (הרווח שלפני ריבית ומיסים) הסתכם בכ-222 מיליון דולר, על אף עלייה במחיר התשומות והשפעות השינוי בשער חליפין.

כמו כן, אל על רשמה שיא בצבר ההזמנות בסך של כ-1.4 מיליארד דולר, ואף צופה שתגדיל את היצע המושבים ברבעון השלישי של השנה בכ-6-10 אחוזים למול הרבעון המקביל אשתקד.

מחברת אל על נמסר: "הוכחנו גם ברבעון השני את החוסן ואת היכולת להתמודד בהצלחה עם אירועי קיצון. למרות פעילות מוגבלת מאוד בתחילת הרבעון בעקבות מבצע 'שאגת הארי', וכן התייקרות משמעותית במחירי הדלק והשפעה שלילית של שער החליפין, החברה מציגה תוצאות חזקות, המשך צמיחה ושמירה על ביצועים תפעוליים איתנים".