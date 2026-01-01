פרסום ראשון: צפי למחסור חמור בעופות - עקב התפרצות נגיף

המשחטות בישראל דיווחו השבוע לקמעונאים כי אלפי עופות נדבקו במחלת ניוקאסל בעקבות התפרצות הנגיף. מדובר במחלה מדבקת אשר יכולה לפגוע בעופות וציפורים. כתבתנו לענייני כלכלה, דנה ירקצ'י, דיווחה הערב (חמישי) ב"מהדורה המרכזית", כי בעקבות זאת, צפוי מחסור חמור בעופות ברשתות השיווק החל מהשבוע הבא, וכן קפיצה במחירי העופות.

משרד החקלאות הזהיר את הלולנים מפני התפשטות המחלה וקרא להחמרה מיידית בכללי הבטיחות הביולוגית, מה שיוביל למחסור משמעותי בעוף טרי וחלק.

כעת החברות וגם ברשתות השיווק מחפשים לחשב מסלול מחדש בעקבות ההתפרצות, ולמצוא אופציות אחרות כדי למזער את הנזק שצפוי גם לרשתות וגם לצרכנים.