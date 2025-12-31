הגזרות הכלכליות: גל ההתייקרויות שתביא השנה החדשה
שנת 2025 הייתה רוויה בהתייקרויות של הקמעונאים, היבואנים, רשתות השיווק, החברות הגדולות וגם המדינה תרמה את חלקה לזינוק ביוקר המחייה. גם השנה החדשה, שתחל הערב (רביעי) בחצות - תביא איתה גל התייקרויות חדש. כתבת הכלכלה דנה ירקצ'י הביאה ב"מהדורה המרכזית" את הפרטים - היכן צפויות עליות מחירים?
גל ההתייקרויות
בשנת 2026, המים צפויים להתייקר ב-2.5%, החשמל ב1.5% הארנונה ב1.6% לא כולל רשויות מקומיות שביקשו העלאה חריגה בתעריף הארנונה מעבר להתייקרות הנקובה וקיבלו את האישור של משרד הפנים. גם גז הבישול צפוי להתייקר ב5%.
לצד הנתונים האלו, הממשלה העבירה תקציב לשנת 2026 שכולל שורה של גזירות כלכליות כמו הקפאת מדרגות המס - מה שיביא לקיזוז של 2-2.5% משכר הנטו, והקפאת קצבאות הילדים והעלאת דמי הביטוח הלאומי לשכר של עד 7,522 - 48 שקלים.
בנוסף, בעקבות נזקי החוקף וסופת ביירון, שורה של גידולים נפגעו קשות, וכבר עכשיו יש צפי להעלאת מחירים במחירי הירקות בשנה הקרובה בגלל מחסור שיהיה צפוי. כך למשל, הקישואים (40%), המלפפון (25%), העגבניה (35%) והשומר (30%).
החטא ועונשו: החברות שהעלו מחירים - ורשמו ירידה במכירות
בשנה האחרונה רשתות השיוק העלו מחירים ברמה של 5 אחוזים, ובשל כך נרשמה ירידה ריאלית של אחוז בצריכה של הציבור. כלומר הציבור קונה פחות ובוחן כמה לקנות. בין חברות הגדולות שהעלו מחירים ורשמו ירידה במכירות: "סנו" עם ירידה של 5.4%, "נטו" עם 3.5%, ו"תנובה", שמובילה עם נתח שוק של 11%- רשמה עליה במכירות של אחוז אחד בלבד.