יעבור לאישור הכנסת: הממשלה אישרה את תקציב המדינה לשנת 2026

כשלוש שעות לפני כניסת השבת, ובתום לילה של דיונים, הממשלה אישרה היום (שישי) את תקציב המדינה לשנת 2026. השרים אישרו את התקציב לשנה הבאה, שיועבר כעת לאישור הכנסת. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בפתח הישיבה כי זו "בשורה למדינת ישראל, בשעה טובה אנחנו באים להצביע על התקציב".

התקציב יעמוד על כ-662 מיליארד שקל, ותקרת הגרעון בשנת 2026 תהיה בשיעור של 3.9% מהתוצר.

"התקציב נועד להחזיר את הכלכלה הישראלית למסלול של צמיחה ואחריות בצד הוצאות הממשלה, לאחר שלוש שנים של תקציבי מלחמה בהן הכלכלה הישראלית תמכה את המערכה הבטחונית", נמסר.

עוד נמסר כי: "במסגרת התכנית הכלכלית תהיה הפתחה במס הכנסה בדרך של ריווח מדרגות המס". מו כן, תקציב משרד הביטחון יגדל באופן משמעותי "על מנת להבטיח את ביטחון אזרחי מדינת ישראל ואת יכולתו של צה"ל להתמודד עם האיומים הנשקפים", והוא יעמוד על סך 112 מליארד ש"ח. ערב המלחמה עמד תקציב הבטחון על 65 מליארד ש"ח. כמו כן, השרים אישרו את הרפורמה בענף החלב שנועדה להתמודד עם המונופולים הגדולים השולטים בשוק החלב ולהביא להוזלת החלב והגבינות לאזרחי ישראל.

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ': "תקציב המדינה שאישרנו עכשיו, נותן מענה מלא לכל הדרישות הביטחוניות לצד רפורמות עומק ומנועי צמיחה לכלכלה הישראלית. אחרי שנתיים של עיסוק בקיום שלנו ושיפור דרמטי במצבת הביטחון של אזרחי ישראל, אנחנו מבצעים מהלכים היסטוריים שיורידו את יוקר המחיה באופן דרמטי בשוק החלב, אנחנו מורידים במס ההכנסה, בתחום חשבונות הבנק אנחנו פותחים את השוק לתחרות, ומעלים את תקרת הפטור ממס על ייבוא אישי עד 150 דולר".

מוקדם יותר, נתניהו החמיא לסמוטריץ', לו אמר כי הוא רואה "את הגישה העניינית והחיובית" שלו. "הממשלה הזו, לכל אלה שדואגים בעניין, תמלא את ימיה", הוסיף ראש הממשלה. בהמשך, אמר כי בישיבה זו יאושר התקציב - "אם יש השגות, יהיה אפשר לדון על זה בהמשך הליך החקיקה".

במהלך הישיבה, אמר שר האוצר כי ההצבעה היא על הקלה על האזרחים העובדים. השרים בן גביר וקרעי קראו להוסיף הקלות לאזרחים הלא עובדים, להם השיב: "התמודדנו כאן עם צרכים ביטחוניים אדירים, למרות זאת חשוב להפחית במיסים - שיפחיתו מעמסה מהאזרחים העובדים ועל משרתי המילואים שנשאו בנטל המלחמה".

נציין, כי כלל הפחתה במס ההכנסה למעמד הביניים מותנית באישור רפורמת מס רכוש לקרקעות לא מנוצלות, שצפויה להיות מאושרת היום - אך ספק אם תעבור את המכשולים שמחכים לה בכנסת ובהצבעה במליאה.

ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף את הממשלה ואמר כי היא מאשרת תקציב "של שחיתות והשתמטות. כדי לממן את 60 מיליארד השקלים שעולה ההשתמטות החרדית, הם מעלים מיסים לאזרחי ישראל". לפיד התייחס למספר משרדי הממשלה ואמר כי לא נשקל "לרגע לסגור משרדים מיותרים או לבטל את הכספים הקואליציוניים המושחתים".

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט המשיך בקו התקיף: "שיא של כ- 19 מילארד שקלים כספים קואליציוניים בממשלה הנוכחית. תקציב המדינה שאושר הוא תקציב פרוטקשן - זו ממשלה שנסחטת על ידי משתמטים, ומקריסה את המשרתים. במקום להילחם ביוקר המחיה המטורף, הממשלה מחמירה אותו תוך הגדלת ההטבות לסקטורים שמאיימים להפיל אותה. ככה נראה פרוטקשן. מי שמשלם את החשבון זה הציבור המשרת והעובד. ישראל זקוקה לתקציב אחראי שיטפל ביוקר המחיה וייתן נשימה לאזרחים - בקרוב נתקן".