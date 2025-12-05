תקציב הביטחון לשנה הבאה יעמוד על 112 מיליארד שקלים

משרד הביטחון ומשרד האוצר הגיעו להסכמות הבוקר (שישי) כי תקציב הביטחון לשנת 2026 - יעמוד על 112 מיליארד שקלים.

במסגרת מגעים בין השר כ"ץ לשר סמוטריץ', יחד עם גורמים מהמשרדים, סוכם כי התקציב יתבסס על הנחת פעולה של כ-40 אלף משרתי מילואים בממוצע לשנה הבאה. בנוסף, סוכמה חבילה תקציבית על סך כ-725 מיליון שקלים שתתפרס על פני שלוש שנים, שתיתן מענה לחיזוק מרכיבי הביטחון ביהודה ושומרון - לרבות מיגון הניוד, הקמת בסיסי צה"ל ביו"ש וכן פרויקטים בגבול המזרחי.

כ"ץ החליט לבצע את ההתאמות בתקציב באמצעות הורדת היקף ימי המילואים מ-60 ל-40 אלף בשנה - דבר שיצמצם את היקף השירות באופן משמעותי. שר הביטחון מתכוון בהמשך להנחות את צה"ל להכין תוכניות ולהיערך בהתאם לקביעתו. במידה ויתוקן החוק ל-36 חודשי שירות - יתווספו עשרת אלפים ימי שירות בשנה של חיילי סדיר.

מבחינת האוצר מדובר בהצלחה של המשא ומתן - על אף כי מדובר בכ-20 מיליארד שקלים יותר מסכום ההקצאה המקורי. בשעה זו דנים במשמעות הסיכומים, האם יעד הגירעון יעלה למעל ל-4% או שהכיוון הוא קיצוצים במשרדי הממשלה. הסבירות גבוהה היא שכך או כך יהיה קיצוץ מסוים בבסיס התקציב של משרדי הממשלה השונים.

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר: "נמשיך לפעול בנחישות לביצור צה"ל ולמתן מענה מלא לצורכי הלוחמים ואנשי המילואים - כדי להבטיח את ביטחון מדינת ישראל בכל חזית".

שר האוצר סמוטריץ' הוסיף כי הוא "מברך את מערכת הבטחון על הסיכומים. אנחנו מקצים תקציב עתק להתעצמות הצבא השנה, אך גם כזה שמאפשר לנו להחזיר את מדינת ישראל למסלול של צמיחה והקלה על האזרחים".

בתוך כך, דיווחנו הלילה כי גיבוש התקציב מתקדם לקראת סיכומים עם משרדי הממשלה. משרד האוצר הגיע לסיכומים עד כה עם משרדי החינוך, השיכון, הכלכלה, התיירות והמשרד לשוויון חברתי. עם זאת מדגישים, כי קיצוצים רוחביים בכלל משרדי הממשלה עדיין על הפרק.