משרד האנרגיה והתשתיות השיק היום (שני) תוכנית שנועדה להגביר את השקיפות והתחרות בשוק הגז הביתי, מתוך ציפייה לגרום לירידת המחירים, בכך שיאפשר לציבור להשוות מחירים. כחלק מהמהלך יוסרו חסמים כך שהמעבר בין הספקים יהיה קל ומהיר יותר, יתפרסם מדד חודשי שיחשוף את פערי המחירים בין החברות ויושק קמפיין להעלאת המודעות בקרב הציבור.

מבדיקת משרד האנרגיה והתשתיות עולה כי קיימים פערים משמעותיים במחירי הגז הביתי בין החברות השונות, המגיעים למאות שקלים בשנה. הפער בין המחיר הממוצע לחשבונית דו חודשית ב-12 הערים הגדולות עומד על יותר מ-100 אחוז, כאשר המחיר הממוצע הגבוה ביותר הוא 130 שקל, והנמוך ביותר עומד על 63 שקל.

במשרד מקווים שפרסום נתונים אלה - לצד הצעדים האחרים - יפעיל לחץ על הספקים להוריד את מחירי הגז שהם גובים.

בנוסף לצעדים אלה, משרד האנרגיה והתשתיות יחייב קבלנים לפנות למספר ספקים ולקבל מהם הצעות מחיר או לחלופין לבחור ספק המתחייב למחיר הנמוך ביותר באותה רשות כפי שמפורסם בנתוני המשרד.

כלי נוסף שמוצע לצרכנים על ידי המשרד הוא מחשבון השוואת מחירי הגז המשודרג הזמין באתר המשרד ומותאם לטלפונים ניידים. המחשבון מאפשר לכל אזרח להזין מספר פרטים בסיסיים ולקבל תוך זמן קצר תמונת מחירים עדכנית באזור מגוריו.

יוסי דיין, מנכ"ל משרד האנרגיה והתשתיות, מסר: "התוכנית מקודמת ביוזמת השר ובתמיכתו לאחר שזיהינו פערים משמעותיים בין החברות, פערים שמעידים על פוטנציאל ממשי להוזלת מחירים לצרכן מבלי לפגוע ברמת השירות. לצד המטרה להפחית את יוקר המחיה, חשוב לנו לשמר שוק תחרותי ולעודד כניסה של חברות איכותיות ויעילות".