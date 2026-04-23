הקניות בסופר יעלו הרבה יותר: מחירי מוצרי החלב בפיקוח יעלו החל מה-1 במאי 2026 באחוז אחד, זאת כחלק מהמנגנון האוטומטי לעדכון מחירי מוצרי החלב והביצים. עם זאת, מחירי הביצים יוותרו ללא שינוי.

כאמור, מחירי מוצרי החלב שבפיקוח מתעדכנים בהתאם לצו הפיקוח, הקובע מנגנון אוטומטי המבוסס על נוסחה קבועה. המנגנון לוקח בחשבון את השינויים בעלויות הייצור, כפי שהם משתקפים במדדי התשומות והמחירים, ואינו מצריך חתימת שרים.

עוד נמסר כי בחינת הצורך בעדכון חלה ב-1 באפריל, על בסיס נתוני מדדי המחירים, ואם נמצא כי נדרש עדכון, הוא נכנס לתוקף בחודש העוקב, כלומר במאי 2026.

תוצאות תחשיב המחירים התקופתי הראו כי יש לעדכן את מחירי מוצרי החלב שבפיקוח לצרכן בשיעור של 1.05%+. עיקר העדכון נובע ממרכיב רטרואקטיבי בסך כ-1.28%+ ,מיתנה את העליה ירידה במרכיב השוטף בסך של 0.23%- ביחס לעדכון הקודם.

המרכיב השוטף הושפע מירידה במחיר החלב הגולמי בסך של כ 0.6%- ,עליה במדד המחירים לצרכן של כ-2%+ ועליה במדד השכר בכ-0.9%+.