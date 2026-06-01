המהפך של הכפכפים: מנעל פשוטה לפריט אופנה יוקרתי ונחשק

הקיץ הנוכחי שייך באופן מובהק לכפכפים. מי שנתפסו בעבר כנעליים הכי פשוטות בארון, עברו מהפך תודעתי והפכו מפריט פונקציונלי להצהרה אופנתית שמגיעה עד למותגי העל. לדברי הבלוגרית ויוצרת התוכן עינב שרי, הטרנד צובר תאוצה מטורפת, והיא מוסיפה כי "היום לראות בחורה עם ג'ינס, חולצה לבנה והוויאנס, זה סטייל".

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

-

הכפכפים העדכניים מגיעים בשלל גרסאות: מגומי, מעור או עם עקבון, והפאשניסטות משלבות אותם עם ג'ינס ואפילו עם חליפה מחויטת. מותגי היוקרה מציעים כעת כפכפי אצבע במחירים שמזכירים תיקי מעצבים ומגיעים למאות שקלים.

שרי מדגישה כי "בגאני (Ganni), שזה מותג שנחשב מאוד יוקרתי, הם מוכרים כפכפי גומי והם עולים בהתאם למותג היוקרה, ולא בהתאם לחומר", וממליצה לחפש צבעים מיוחדים גם במחלקת הגברים, שם הדגמים עולים לעיתים מעל 150 או 200 שקלים.

מומחי האופנה מסבירים כי החזרה של הנעל הפשוטה למרכז הבמה היא חלק ממגמה של חזרה לנוחות, מינימליזם, ופריטים יומיומיים שהופכים להצהרה אופנתית. מה שנחשב בעבר לפשוט מדי, נתפס היום כנקי ומדויק.