המהפך של הכפכפים: מנעל פשוטה לפריט אופנה יוקרתי ונחשק

הבלוגרית עינב שרי קובעת: "מדובר בטרנד שהוא כאן להישאר וצובר תאוצה מטורפת" • יוצרת התוכן יסמין עומרי משתפת מתוך הטיקטוק: "איך אני חוזרת עם מיליון זוגות הוויאנס לארץ?"

הקיץ הנוכחי שייך באופן מובהק לכפכפים. מי שנתפסו בעבר כנעליים הכי פשוטות בארון, עברו מהפך תודעתי והפכו מפריט פונקציונלי להצהרה אופנתית שמגיעה עד למותגי העל. לדברי הבלוגרית ויוצרת התוכן עינב שרי, הטרנד צובר תאוצה מטורפת, והיא מוסיפה כי "היום לראות בחורה עם ג'ינס, חולצה לבנה והוויאנס, זה סטייל".

כפכפים ב-500 שקל: הטרנד החדש - כמה מוכנים לשלם על כפכף פשוט?

הכפכפים העדכניים מגיעים בשלל גרסאות: מגומי, מעור או עם עקבון, והפאשניסטות משלבות אותם עם ג'ינס ואפילו עם חליפה מחויטת. מותגי היוקרה מציעים כעת כפכפי אצבע במחירים שמזכירים תיקי מעצבים ומגיעים למאות שקלים. 

שרי מדגישה כי "בגאני (Ganni), שזה מותג שנחשב מאוד יוקרתי, הם מוכרים כפכפי גומי והם עולים בהתאם למותג היוקרה, ולא בהתאם לחומר", וממליצה לחפש צבעים מיוחדים גם במחלקת הגברים, שם הדגמים עולים לעיתים מעל 150 או 200 שקלים.

מומחי האופנה מסבירים כי החזרה של הנעל הפשוטה למרכז הבמה היא חלק ממגמה של חזרה לנוחות, מינימליזם, ופריטים יומיומיים שהופכים להצהרה אופנתית. מה שנחשב בעבר לפשוט מדי, נתפס היום כנקי ומדויק.

