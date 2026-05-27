המעצבת הישראלית מאחורי הלוק של איוונקה טראמפ ששבר את הרשת

הרשת לא הצליחה להתעלם מהתמונות של איוונקה טראמפ, הבת של, מחגיגות החתונה של אחיה באיי הבהאמה, בהן לבשה סט בגדי חוף בעיצוב כחול-לבן. מרגע פרסום התמונות החל מבול הודעות אצל המעצבת שני שמר, ששמה כבר מוכר היטב מעבר לים.

שמר מוכרת לא רק בקרב חובבות אופנה בישראל - בשנים האחרונות היא ביססה את עצמה גם בחו"ל, כשברשימת הלקוחות שלה ניתן למצוא גם לא מעט לקוחות מפורסמות, והפריטים שלה הפכו להיות מזוהים עם חופשות קיץ יוקרתיות.

אם תהיתם כמה יעלה לכם להיראות כמו איוונקה טראמפ, התשובה תפתיע אתכם - 795 שקלים עבור שני הפריטים באתר של שני שמר, והרשת גועשת.