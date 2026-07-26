הלקוחות לא מפסיקים להתלונן על תקלות במכשירים, על קשיים להתנתק ועל שירות לקוחות שלא מתפקד - וב"מדד גלבוע" עם ניב גלבוע בדקו היום (ראשון) מה קורה בחברת תמי 4. התחקיר החל לאחר שהגיעו פניות רבות לווטסאפ של "מדד גלבוע", דבר שהוביל לבדיקה שבה נמצא כי קיימות קבוצות פייסבוק עם אלפי אנשים שמתלוננים על החברה.

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אחד המתלוננים ברשתות כתב: "ב'שאגת הארי' נפל לי טיל על הבית. המכשיר כבר שנה לא בשימוש, ואני רוצה להפסיק את השירות. אומרים לי 'תשלם'. בלתי אפשרי להפסיק את השירות שלהם". "אין מענה משירות הלקוחות", "שולחים טכנאי כשאין ברשותו ציוד לתיקון התקלה", "האם יש תביעה ייצוגית כנגד תמי 4? אשמח להצטרף" ואפילו "התנהגות מזעזעת עם איומים בהטלת חוב" - אלה רק חלק מהפוסטים שפורסמו ומהפניות שקיבלנו בווטסאפ.

עדי כהן, כתבת הכלכלה, אמרה: "למעשה מה שאנחנו רואים כאן זה שיח שעולה בקבוצה עם למעלה מ-10,000 חברים, שלמעשה משתפים שם בתקלות חוזרות ונשנות במכשירים של תמי 4, קושי גם ליצור קשר עם החברה וגם להתנתק מהשירות. אין מענה, וברגע שהתייאשת וביקשת להתנתק מהשירות אתה נדרש לשלם על עצם הניתוק. זה לפי העדויות והתגובות והפניות שהגיעו אלינו".

איריס שבתאי, אחת המתלוננות שפנתה למערכת התוכנית, סיפרה: "התמי 4 שלי נזל. הזמנתי טכנאי של תמי 4. זה לקח בין מספר ימים לשבוע. בא טכנאי אחד, ראה את התקלה ואמר 'לא אנחנו עשינו את ההתקנה'. הם הסתכלו במכשיר, ראו שאלה הם ושלחו עוד טכנאי, גם לו לקח עוד שבוע. כל הארון שלי התקלקל. הכול התפרק שם. הבאתי מישהו שיתקן. דבר כזה עלה לי בסביבות ה-5,000 שקל. פניתי לתמי 4, והם התנערו מאחריות". ניב סיכם: "זאת רק דוגמה אחת. בן אדם צריך לשלם בגללם 5,000 שקל. זה מטורף".

תגובת החברה: "לתמי 4 למעלה מ-900 אלף לקוחות, ואנו משקיעים באופן שוטף בפיתוח המוצר ובמתן שירות איכותי. אנו מקיימים באופן שוטף סקרי שביעות רצון, שבהם לקוחותינו מעניקים לשירות ולמוצר ציונים גבוהים".

לסיום תהה ניב: "שטראוס, אם זה ככה, מה זה אומר ש-10,000 איש כותבים עליכם בקבוצות פייסבוק?".