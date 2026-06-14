פעם, בשביל לשתות מי קוקוס הייתם צריכים להגיע לחופשה בתאילנד, למצוא דוכן ברחוב ולפתוח אגוז ירוק עם קש. היום, הטרנד שכבר מזמן כבש את העולם עשה עלייה לישראל, ומספיק לקפוץ לסופרמרקט הקרוב כדי למצוא אותו כמעט בכל צורה אפשרית - מקרטונים מוכנים לשתייה ופחיות מעוצבות, ועד לבתי קפה שמכניסים אותו ישירות אל התפריט. המשקה הפך לפתרון מרענן ופוטוגני במיוחד עבור הישראלים שמחפשים פתרון לעונה החמה.

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מאחורי המשקה השקוף מסתתר מוצר שהפך בשנים האחרונות לאחד מסמלי הלייף סטייל הבריא בעולם ואצל הכוכבים בהוליווד. המים שנמצאים באופן טבעי בתוך האגוז נארזים מחדש ומגיעים אלינו כמעט בלי עיבוד, עם לא מעט יתרונות שמושכים צרכנים שמחפשים אלטרנטיבה בריאה יותר למשקאות המתוקים הרגילים.

בזמן שרוב המיצים בשוק מלאים בסוכר ובחומרי טעם, מי הקוקוס מציעים ערך מוסף פונקציונלי שמתאים ללייף סטייל שהצרכנים של 2026 מחפשים, ואפילו משתלבים בשילובים מפתיעים כמו קפה קוקוס.

עם זאת, רגע לפני שאנחנו מחליפים את בקבוק המים הקבוע במשקה החדש, גם למוצרים בריאים יש גבול. למרות היתרונות התזונתיים והעובדה שמדובר בחלופה טובה בהרבה לעוד מיץ ממותק, מומחים מדגישים כי מי קוקוס הם אמנם תוספת מעניינת לתפריט, אך הם "ממש לא תחליף למים". האם מדובר באופנה חולפת או בשורה של ממש שתתקע יתד במקרר הישראלי?