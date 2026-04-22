מיליוני שקלים בדקה: שיאי הגיהוץ של הישראלים בשנה החולפת

לכבוד יום העצמאות ה-78, חברת שבא (מנהלת מערכות התשלומים הלאומיות) פרסמה היום (רביעי) נתונים המצביעים על חיוניות כלכלית גבוהה ועלייה חדה בצריכה הפרטית בישראל. מהנתונים עולה כי שנת 2025 עמדה בסימן התאוששות מהירה לאחר מבצע "עם כלביא".

חודש יולי של אותה שנה רשם את ממוצע ההוצאות היומי הגבוה ביותר (1.673 מיליארד שקלים), בעוד שחודש נובמבר שבר שיאים בעסקאות אונליין עם קרוב למיליארד שקלים ביום.

יום השיא המוחלט של המשק נרשם ב-21 בספטמבר 2025, ערב ראש השנה, בו הוציא הציבור סכום דמיוני של 2.897 מיליארד שקלים ביום אחד. הנתונים חושפים גם כיצד אירועים נקודתיים משפיעים על הארנק הישראלי בצורה מיידית.

רגע לפני כניסת חג הפסח תשפ"ו, נרשם שיא רכישות ברשתות המזון שעמד על כ-378 מיליון שקלים ביום אחד. במקביל, ב-31 במרץ 2026, נרשמה התנפלות על תחנות הדלק עם הוצאות של למעלה מ-93 מיליון שקלים - זינוק שנבע מההיערכות לעליית מחירים של יותר משקל לליטר שנכנסה לתוקף למחרת.

אפילו ברמת הדקה, נרשם שיא של כמעט 22 מיליון שקלים בדקה אחת בסוף שנת 2025, עקב העברות כספים מסיביות לגופים המוסדיים.

טלי הולנברג, סמנכ"לית בשבא, מסבירה כי שיאי הפעילות מתרכזים לרוב סביב חגי תשרי, פסח וימי המבצעים של חודש נובמבר. לדבריה, הציבור הישראלי מפגין דפוסי צריכה מובהקים של היערכות מראש לחגים וניצול הזדמנויות כלכליות כמו הנחות עונתיות או הימנעות מעליות מחירים צפויות.