דרמה בשמי ארצות הברית: חברת התעופה "ספיריט איירליינס" (Spirit Airlines) הודיעה הבוקר (שבת) על הפסקת פעילותה לאלתר, לאחר שנכשלו המאמצים להשיג חבילת סיוע פדרלית להצלתה. החברה, שהייתה מוכרת בזכות המטוסים הצהובים ומודל ה"לואו-קוסט הקיצוני" שלה, פרסמה הודעה רשמית לפיה החלה בתהליך "פירוק מסודר". כל טיסות החברה בוטלו באופן מיידי, והנהלת החברה הפצירה בלקוחותיה שלא להגיע לנמלי התעופה, שכן לא יינתן שירות קרקעי או מענה לנסיעות קיימות.

קריסתה של החברה מגיעה לאחר סבב שיחות אינטנסיבי ומתוח מול ממשל טראמפ, שהציע חבילת חילוץ בסך 500 מיליון דולר תמורת השתלטות ממשלתית על 90% ממניות החברה. המגעים הגיעו למבוי סתום לאחר שחלק מבעלי האג"ח והנושים המרכזיים התנגדו לתנאי העסקה, מה שהותיר את ספיריט ללא יתרות מזומנים להמשך תפעול. החברה, שכבר הגישה בקשות להגנה מפני נושים פעמיים מאז 2024, לא הצליחה להתמודד עם זינוק בעלויות הדלק בעקבות המלחמה באיראן וההפסדים המצטברים שנאמדו במיליארדי דולרים.

סגירתה של ספיריט, שהעסיקה בשיאה כ-17,000 עובדים, היא הפירוק המשמעותי ביותר של חברת תעופה אמריקנית גדולה מאז המיתון של 2008. מומחי תעופה מזהירים כי היעלמותה מהשוק תוביל לצמצום התחרות בענף ולעליית מחירים עבור הצרכנים, במיוחד בקווי התעופה הפנים-ארציים בארה"ב וביעדים בקריביים. בעוד הבית הלבן הביע צער על אובדן מקומות העבודה, חברות תעופה מתחרות כבר החלו לבחון אפשרויות לסייע לנוסעים שנתקעו ולגייס חלק מצוותי האוויר שנותרו כעת ללא פרנסה.