בשל המשבר בהורמוז: הדלק מתייקר - ואיתם גם מחירי הטיסות

בשורות פחות משמחות למטיילים: הדלק הסילוני מתייקר במהירות, וחברות התעופה כבר מאותתות על שינוי כיוון. כשהאנרגיה שמניעה מטוסים, אוניות ואוטובוסים מתייקרת, כל ענף השינוע העולמי נכנס לסחרור שמגיע בסוף הישר לכיס של הנוסע הישראלי.

בענף התעופה מסבירים שהדלק מהווה כ-20% מעלויות ההפעלה. לכן, כל זינוק במחיר הנפט מתורגם כמעט אוטומטית למחירי הכרטיסים. באירופה כבר חוששים ממחסור ממשי בדלק סילוני מזוקק, מה שמוביל לביטולי טיסות, צמצום קווים ותוספות מחיר שמעיבות על התוכניות מעבר לים.

למרות זאת, הישראלים לא מוותרים ומסתערים על ההזמנות. הסיבה? שער הדולר הנמוך - שפל שלא נראה כמעט 30 שנה - מצליח כרגע לקזז את עליות הדלק. זהו חלון הזדמנויות נדיר שבו המטבע המקומי מאזן את ההתייקרות הגלובלית, ומאפשר לנו לנצל את חוסר הוודאות לטובת חופשה במחיר שפוי.