מדד המחירים לצרכן שהתפרסם הערב (ראשון) מפרסם כי בחודש פברואר 2026 עלה מדד המחירים לצרכן ב‑0.2% בהשוואה לחודש ינואר, ובשנים עשר החודשים האחרונים נרשמה עלייה של 2.0%. בין הסעיפים שהובילו את העלייה נרשמו פירות טריים (3.6%), תרבות ובידור (0.8%), שונות (0.6%) ומזון, דיור, תחזוקת הדירה ותחבורה (0.3% כל אחד). לעומת זאת, ירידות בולטות נרשמו בהלבשה (3.3%-), ירקות טריים (1.4%-) וריהוט וציוד לבית (0.2%-).

בשכר הדירה נרשמה עלייה ניכרת: עבור שוכרים שחידשו חוזה נרשמה עלייה של 2.7%, ועבור השוכרים החדשים, דירות עם תחלופת שוכר, נרשמה עלייה של 5.8%. שיעורים אלה משקפים קירוב לשינוי השנתי, מאחר שרוב השוכרים נמצאים תחת חוזה שבו שכר הדירה נשמר ללא מנגנוני הצמדה.

מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים עלה בפברואר ב‑0.2%, והגיע ל‑101.5 נקודות, מתחילת השנה עלה המדד ב‑0.3%. מדד תשומה ללא שכר עבודה עלה ב‑0.1%. במדד שנתי נרשמה עלייה של 2.2%, בעקבות עלייה במחירי שכר העבודה ב‑4.9%. מדד מחירי חומרים ומוצרים בבנייה עלה בחודש 0.1%, כאשר עלו מחירי חומרי מחצבה והובלתם (2.7%) ובלוקים (1.0%), בעוד ירדו מחירי עץ לבנייה (1.8-) וברזל לבנייה (1.0-).

ברבעון רביעי של 2025 ירד מדד מחירי תפוקת התעשייה, כרייה וחציבה לייצוא ב‑0.5% והגיע ל‑115.3 נקודות. ירדו מחירי שירותי פרסום (2.8-), שירותי תעסוקה (1.9-) ושירותים משפטיים (1.6-), בעוד עלו מחירי שירותי ניקיון (1.5%) ושירותי שמירה ואבטחה (2.1%). בשנה כולה ירד מדד תפוקת התעשייה, כרייה וחציבה ליצוא ב‑6.8%. עלו מחירי שירותי ניקיון (5.8%), שמירה ואבטחה (4.9%), ייעוץ ניהולי (2.0%), פרסום (3.2%), שירותי תעסוקה (1.5%), והוצאה לאור של ספרים וכתבי עת (1.4%), בעוד ירדו מחירי תכנות מחשבים, ייעוץ ושירותים נלווים (3.1-) ושירותים משפטיים (5.0-).

בשוק הנדל"ן נרשמה ירידה קלה במדד מחירי הדירות, שאינו חלק ממדד המחירים לצרכן: בהשוואת מחירי העסקאות דצמבר 2025-ינואר 2026 לעומת נובמבר-דצמבר 2025 ירד מדד מחירי הדירות ב‑0.1%, ובפילוח לפי מחוזות נרשמו: ירושלים (0.9-), צפון (0.0), חיפה (0.1), מרכז (0.6-), תל אביב (0.7-) ודרום (0.1). מדד מחירי הדירות החדשות ירד אף הוא ב‑0.1%.

בהשוואה שנתית של מחירי העסקאות דצמבר-ינואר 2025 לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נרשמה ירידה של 0.9% במדד מחירי הדירות, כאשר עליות נצפו בירושלים (5.4%), בצפון (3.2%), בדרום (0.6%) ובחיפה (0.5%), וירידות במחוזות המרכז (3.9-) ותל אביב (2.8-). מדד מחירי הדירות החדשות השנתי ירד ב‑2.7%.