לא ניתקו צרכנים - וישלמו: זה הקנס שהוטל על חברת הוט נט

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן הודיעה הבוקר (שני) כי בכוונתה להטיל קנס של כ-2 מיליון וחצי שקלים על חברת הוט נט, בגין אי ביטול עסקה במועד הקבוע בחוק.

לפי הרשות, צרכנים רבים ביקשו לבטל את ההתקשורת עם החברה, אך על אף חרם בקשתם המפורשת - לא נותקו מהשירות, ואפילו המשיכה הוט נט לחייב את אותם צרכנים. כחלק מההליך, נמצאו עשרות צרכים לגביהם מועד הניתוק היה למעלה משנה מהרגע שביקשו להתנתק משירותי החברה - ועד שהוא ניתקה אותם בפועל.

נציין כי לפי החוק, במקרה של עסקה מתמשכת, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בכל עת - וחוזה העסקה יסתיים בתוך שלושה ימי עסקים מהיום שנמסרה הודעת הביטול.