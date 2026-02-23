לא ניתקו צרכנים - וישלמו: זה הקנס שהוטל על חברת הוט נט
הרשות להגנת הצרכן הודיעה כי בכוונתה להטיל קנס של כ-2 מיליון וחצי שקלים על החברה, בגין אי ביטול עסקאות במועד הקבוע בחוק • נמצאו עשרות מקרים בהם מועד הניתוק היה למעלה משנה, כשהוט נט ממשיכה לחייב אותם
הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן הודיעה הבוקר (שני) כי בכוונתה להטיל קנס של כ-2 מיליון וחצי שקלים על חברת הוט נט, בגין אי ביטול עסקה במועד הקבוע בחוק.
לפי הרשות, צרכנים רבים ביקשו לבטל את ההתקשורת עם החברה, אך על אף חרם בקשתם המפורשת - לא נותקו מהשירות, ואפילו המשיכה הוט נט לחייב את אותם צרכנים. כחלק מההליך, נמצאו עשרות צרכים לגביהם מועד הניתוק היה למעלה משנה מהרגע שביקשו להתנתק משירותי החברה - ועד שהוא ניתקה אותם בפועל.
נציין כי לפי החוק, במקרה של עסקה מתמשכת, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בכל עת - וחוזה העסקה יסתיים בתוך שלושה ימי עסקים מהיום שנמסרה הודעת הביטול.