רעידת אדמה בוולט: רשות התחרות מאלצת את החברה למכור את וולט מרקט

הממונה על התחרות, מיכל כהן, הודיעה היום (חמישי) כי לא תעניק פטור מאישור הסדר כובל להמשך פעילותה של וולט בתחום משלוחי הקמעונאות במתכונתו הנוכחית. המשמעות: וולט תמכור את וולט מרקט, הזרוע הקמעונאית שהיא מפעילה על גבי הפלטפורמה שלה.

עם זאת, הרשות העניקה פטור זמני ומוגבל בזמן, שיאפשר את המשך פעילות וולט מרקט עד להשלמת מכירתה - וזאת לצורך מכירת העסק כ"עסק חי" בלבד. בתקופת הביניים תוכל וולט להמשיך להפעיל את וולט מרקט, אך תהיה מוגבלת בפתיחת סניפים חדשים.

ההחלטה התקבלה לאחר בדיקה מעמיקה של תנאי התחרות בשוק ושל ההסדר כפי שהוגש. לפי ההסדר, וולט מרקט פועלת על גבי פלטפורמת וולט במקביל לקמעונאים נוספים, בהם רשתות גדולות לצד ירקניות, מאפיות, מעדניות, קצביות, חנויות פיצוחים ורשתות פארם.

ברשות התחרות הגיעו למסקנה כי ההסדר במתכונתו הנוכחית מעלה חששות לפגיעה בתחרות בשני מישורים: תחרות בתוך פלטפורמת וולט - בין וולט מרקט לבין קמעונאים אחרים הפעילים עליה ותחרות בין-פלטפורמית - בין וולט לפלטפורמות משלוחים אחרות.

על פי הודעת הרשות, עוצמת החששות מושפעת גם מהמעמד המשמעותי של וולט בתחומי פעילותה. לאחר שיח ממושך עם החברה, קבעה הממונה כי לא נמצאו תנאים שיוכלו לצמצם את החששות באופן שיאפשר מתן פטור קבוע להמשך ההסדר במתכונתו הנוכחית.

ההסדר בין וולט לבין הקמעונאים שעל גבי הפלטפורמה הוגש ואושר לראשונה במרץ 2022, עם הקמת וולט מרקט, לתקופה קצובה של שלוש שנים. מטרת הפטור הייתה לאפשר את פעילות וולט מרקט לצד יתר הקמעונאים. עם פקיעת תוקף הפטור, הוגשה הבקשה לבחינה מחודשת שבסופה התקבלה ההחלטה שלא להאריך את ההסדר.

כעת תידרש וולט להשלים את מכירת פעילות וולט מרקט בתוך פרק הזמן שנקבע, כאשר המשך פעילותה עד אז מוגבל ומפוקח.

מוולט נמסר: "וולט מרקט יצרה תחרות חדשה בתחום הסופרמרקטים בישראל והפכה בתוך שנים בודדות לסיפור הצלחה. פעילותה שיפרה באופן ניכר את רמת השירות, הזמינות והבחירה לצרכן הישראלי. ההחלטה לאלץ את מכירת הפעילות היא צעד רגולטורי קיצוני, שמעניש פתיחת תחרות במקום לעודד אותה. נפעל בהתאם להחלטה, נוודא יציבות והמשכיות לעובדות ועובדי וולט מרקט ונמשיך לפעול לשמירה על שוק פתוח ותחרותי לטובת הצרכנים והעסקים בישראל".