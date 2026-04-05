לא חוששים לגהץ את האשראי במלחמה: זינוק בהוצאות הישראלים בחודש מרץ

מבצע "שאגת הארי" נכנס היום (ראשון) לשבוע השישי שלו, עובדה שלא מנעה מהישראלים לגהץ את האשראי, כך עולה מנתוני חברת שב"א, מפתחת ומנהלת מערכות התשלומים הלאומיות בכרטיסי אשראי ו-ATM.

מהנתונים עולה בין היתר, כי בחודש מרץ 2026, שבכל ימיו התנהל מבצע "שאגת הארי", נרשמה מגמת צמיחה בהוצאות של הציבור הישראלי בכרטיסי אשראי בשיעור של 0.7% לעומת אשתקד.

הסכום הכולל של ההוצאות עמד בחודש שעבר על כ-47.9 מיליארד שקלים - עלייה של למעלה מ-339 מיליון שקלים לעומת מרץ 2025, בו הסכום עמד על כ-47.6 מיליארד שקלים.

עוד עולה כי סך ההוצאות היומי בחודש מרץ עמד על 1.547 מיליארד שקלים, ירידה של 3.6% בהשוואה לממוצע ההוצאות היומי שנרשם בפברואר 2026 ועמד על 1.604 מיליארד.

עם זאת, ממוצע ההוצאות היומי של מרץ 2026 גבוה בשיעור 11.1% מזה שנרשם במהלך מבצע "עם כלביא", בחודש יוני 2025. באותה התקופה, הסכום עמד על 1.391 מיליארד.

בחברה מציינים עוד, כי נתון השיא ממוצע ההוצאות היומי נרשם חודש לאחר מכן, ביולי 2025 - אז הסכום היומי עמד על 1,673 מיליארד שקלים.

מנכ"ל שבא איתן לב-טוב סיכם את הנתונים וציין כי "ההבדלים לעומת יוני אשתקד הם עדות לחוסן הישראלי".