הצרכן הישראלי ממשיך לפקוד את רשתות השיווק בהמוניו, למרות המציאות הכלכלית המורכבת. בשבוע האחרון נרשמה עלייה של למעלה מ-10% בצריכה ברשתות השיווק ובסופרמרקטים. התורים הארוכים שנצפו בסניפים מעידים על כך שגם בצל המלחמה והאינפלציה, הישראלים אינם עוצרים את הקניות לקראת החגים, למרות שהמחירים רק הולכים ומטפסים.

ההתייקרות מורגשת היטב במדפי הירקות והדגים. בעקבות המלחמה, מחירי העגבניות והפלפלים רשמו זינוק משמעותי, המקשה על משקי הבית לשמור על סל קניות מאוזן. בנוסף, מוצרי יבוא כמו דגי הסלמון, הדניס והלברק סופגים גם הם עליות מחירים, מה שהופך את המנות המרכזיות בשולחן החג ליקרות הרבה יותר מבעבר, כתוצאה משיבושים בשרשראות האספקה והשפעות הלחימה המתמשכת.

לגל ההתייקרויות במוצרי המזון מצטרף הלילה זינוק משמעותי במחירי הדלק. החל מחצות, תעריף הדלק צפוי לעלות ביותר משקל לליטר, לרמה של 8.02 אגורות. ברשתות השיווק כבר מזהירים כי עלויות המשלוחים והשינוע יתייקרו בהתאם, מה שצפוי להוביל להתייקרויות נוספות במחירי מוצרי המזון הבסיסיים בתקופה הקרובה.

נראה כי גל ההתייקרויות רחוק מלהסתיים. כפי שפרסמנו במהדורה, החל מחודש הבא מוצרי הפלסטיק צפויים להתייקר - בין המוצרים כלים חד פעמים, שקיות אשפה וכפפות גומי. הצרכנים נמצאים בפתחו של חודש חדש שצפוי להיות יקר משמעותית, כאשר השילוב בין עלויות חומרי הגלם, השינוע והביקוש הגבוה לקראת החגים יוצר לחץ כלכלי חסר תקדים על התקציב המשפחתי.