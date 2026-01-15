מתאמנים בבית: הטרנד שישמור לכם על הבריאות - וגם על הכסף

העולם עובר לאחרונה לאורח חיים יותר בריא, עם הקפדה על אימוני כושר, מתכונים לאוכל בריא וסרטוני מוטיבציה ששולטים ברשת. אם פעם שמירה על הבריאות הייתה כרוכה בתשלומים ועלויות גבוהות - היום, בעידן האינטרנט, ישנן דרכים הרבה יותר נגישות שכל אחד יכול לאמץ כדי להצטרף לטרנד ה"וולנס".

מאמני כושר היום יודעים שחלק משיווק טוב כולל תחזוק פרופיל ברשתות החברתיות, וישנם לא מעט מאמנים מוכרים שמעלים סרטונים שמדגימים תרגילים שאפשר לעשות בבית. במקום תפריט מותאם אישית מתזונאי, רבים פונים לאפליקציות שעוקבות אחרי אורח החיים שלנו ונותנות טיפים ונקודות לשיפור ולשימור, וקיימים לא מעט סרטונים ברשת של מתכונים בריאים והמלצות על תוספי תזונה.

עבור אלו שרוצים להפסיק לשלם על מכון כושר, היום קיימים מכשירים ביתיים שלא תופסים המון מקום, והם לא קורעים את הכיס. אחד המוצרים שכבש את הרשתות הוא מיטת הפילאטיס המתקפלת של הרשת הדנית Flying Tiger, מכשיר מתקפל שניתן להזמין אונליין, ומחירו כמו של שלושה שיעורי פילאטיס בסטודיו.