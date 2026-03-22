במלחמה הזו, כך נראה, קל מאוד להוציא כסף במחסני חשמל - אבל הרבה יותר קשה לקבל את המוצר או מענה לבעיה. כתבת הכלכלה דנה ירקצ'י דיווחה הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית" כי בעוד מוקד המכירות של הרשת מתפקד ביעילות ומתהדר בזמן מענה של פחות מדקה, לקוחות רבים זועמים על מה שהם מגדירים כזלזול וחוסר מענה מוחלט מצד שירות הלקוחות.

הסערה החלה לאחר שדין, שרכש מוצר מהרשת, העלה פוסט לפייסבוק ובו תיאר את החוויה שעבר. התגובות לא איחרו לבוא, וחשפו עשרות לקוחות שטוענים כי הרשת מנצלת את המצב הביטחוני כדי לצמצם בשירות. "רוצה להחזיר מוצר עקב אי התאמה אבל אין עם מי לדבר", כתב אחד הגולשים, "עונה מוקד הודעות, אומר שיחזרו - ומנתק".

התלונות חוזרות על עצמן: לקוחות ממתינים זמן רב על הקו, וברגע שהם מגיעים לראש התור, השיחה פשוט מתנתקת. אחרים מספרים על הבטחות לחזרה טלפונית שמעולם לא קוימו. "הזמנתי מהאתר מוצרים ב-2,200 שקל ואין קול ואין עונה", שיתף לקוח נוסף בייאוש.

גם גזרת המשלוחים סופגת אש. לקוח שהזמין תנור חימום לאמבטיה שהיה אמור להגיע תוך ימים ספורים מספר: "אין צפי מתי יגיע ואין תשובה אנושית, הכל בוטים".

ממחסני חשמל נמסר בתגובה: "אנו מצטערים בפני הלקוחות שלא קיבלו מענה מיידי. אנו פועלים במלוא המרץ לשמור על סטנדרט השירות של הרשת, למרות שחלק מהעובדים והמשאיות מגויסים וחלק מנציגי השירות עובדים מהבית. נדגיש כי הרשת מבצעת בעת הזאת כ-10,000 עסקאות ביום, כשעשרות בודדות חורגות מיעדי השירות אך רובן ככולן מטופלות עד לשביעות הרצון המלאה של הלקוחות".