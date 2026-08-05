בדיקת "מדד גלבוע": מאיה קיי מוכרת את אותו מוצר סיני - באלפי אחוזים יותר

המשפיענית מאיה קיי פתחה לאחרונה חנות פופ-אפ נוצצת בקניון רמת אביב למותג שלה, "Glammie". אך מאחורי המיתוג המושקע ושיתוף הפעולה עם סופר-פארם, מתברר שהמוצרים שהיא מוכרת במחירים גבוהים הם, למעשה, מוצרים סיניים פשוטים שניתן למצוא בקלות ברשת בשבריר מהמחיר.

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פערי המחירים שנחשפו באולפן מדהימים: תאורת סלפי שנמכרת ב-109 שקלים אצל מאיה קיי, עולה בעלי אקספרס כ-18 שקלים בלבד - פער של 506%. בקבוק מגנטי שנמכר אצל המותג של מאיה קיי ב-99 שקלים עולה בסין כ-15 שקלים, הבדל ענק של 560%.

מטען נייד שאצל מאיה קיי מתומחר ב-239 שקלים נמצא בעלי אקספרס ועולה 6 שקלים בלבד - פער בלתי נתפס של למעלה מ-3,500%. מדובר באותם מפרטים בדיוק, לעיתים בתוספת לוגו המותג.

במצלמה נסתרת שתיעדה את המתרחש בחנות, נראו המוכרים מתעקשים שמדובר במוצרים "איכותיים יותר" מאלו שנמכרים בעלי אקספרס, למרות הדמיון המוחלט. גם הנחה של 20% שהוצעה במקום לא הצליחה לגשר על התהום שבין עלות המוצר המקורית למחיר בו הוא נמכר למעריצות הצעירות.

למרות פניות המערכת, מאיה קיי בחרה שלא להגיב.