בסופרמרקט קיימות הרבה מלכודות, שאם לא נשים לב אליהן לא רק שנשלם יותר מכספינו - אלא לפעמים גם נשלם בבריאות. "מדד גלבוע" הכין עבורכם את המדריך לצרכן החכם - כך תימנעו ממלכודות בסופר.

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תסתכלו למטה ולמעלה, ולא רק בגובה העיניים - שם תמצאו את המותג הזול. לפעמים הוא ממוקם במדף התחתון, או אפילו העליון. בדרך כלל בסופרים ממקמים שם את המוצרים של המותגים הפחות פופולריים - אבל זה ממש לא אומר שהם פחות טובים.

חפשו את המחיר לפי נפח או משקל - זוהי הדרך הטובה ביותר להשוואת מחירים. החוק בישראל מחייב את רשתות השיווק לתמחר מוצרים לפי יחידת מידה - ליטרים או קילוגרמים. המחירים שלרוב רואים בתוויות על המוצרים עצמם הם עבור הכמות שיש באריזה. יכול להיות שמוצר אחר יגיע באריזה בגודל אחר - אבל המחיר שלו לפי יחידת המידה יהיה זול יותר.

הימנעו מקניית "אריזה משפחתית" ומוצרי חלב פרימיום. בגלל שחלב הוא מוצר מפוקח, החברות הגדולות לרוב משתמשות בטריק - הן מוכרות רק בכמויות גדולות שצרכנים לא באמת צריכים, ובסופו של דבר גם זורקים לפח בהרבה מקרים. אריזות משפחתיות כשמן כן הן - מיועדות למשפחות גדולות.

חפשו מבצעים רק עבור מוצרים שאתם מתכוונים לקנות - בגלל עליות המחירים, יש מבצעים ששווה לשים לב אליהם. חפשו את המוצרים שאתם רגילים אליהם שנמצאים במבצע, ולא להתפתות לקנות ממבצעים על מוצרים שאתם לא צריכים.

הטילו ספק בסימון האדום - או יותר נכון בהיעדרו. יש מוצרים שאומנם נראים עתירים בסוכר, אבל אין עליהם סימון, כמו תרכיזים לשתייה. על האריזות של מוצרים שכאלו לרוב רשומה כמות מומלצת לצריכה כדי להימנע מלקבל את הסימון האדום, אבל לפעמים אנחנו בתור צרכנים משתמשים בכמות גדולה יותר מהמומלץ - מה שמעלה את כמות הסוכר/שומן/נתרן שאנחנו צורכים.