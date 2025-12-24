חגיגה לצרכן הישראלי: מפטור ממע"מ הוכפל - והדולר יורד

עם הכניסה של הצו על הפטור למע"מ ל-150 דולר, המטבע האמריקני נמצא כעת בשפל של שלוש שנים, והיום הגיע שוויו ל-3.18 שקלים. משתי הבשורות הללו משתמע כי הצרכן הישראלי יוכל ליהנות ממחירים זולים הרבה יותר על מגוון מוצרים, בעיקר על הזמנות מאתרים בחו"ל.

מוצרים אלקטרוניים שאפשר לרכוש בכל אתר, כמו מכונת אספרסו ושעון חכם, יימכרו כעת במחירים עם פער של 200 שקלים ממה שהיה לפני הפטור ממע"מ. כמו כן המחירים של טיסות לחו"ל יוזלו באופן משמעותי, כאשר טיסה לניו-יורק תהיה זולה בכ-800 שקלים בהשוואה לשנה שעברה.

עם זאת, יש לציין כי למרות כניסת הפטור ממע"מ לתוקף, לא כל האתרים מעודכנים לצו החדש. הרבה צרכנים מעידים כי באתר אמזון, למשל, המחירים עדיין מופיעים עם מע"מ. המחירים באתרים צפויים לעדכן את המחירים בימים הקרובים. כמו כן, בבנק ישראל אומרים כי במידה ושער הדולר יגיע לשווי של 3 שקלים, הוא צפוי להתערב. אומנם מדובר בדבר טוב לצרכנים, הייצואנים צפויים להיפגע ממהלך שכזה.

