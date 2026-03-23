בשבוע הראשון למבצע "שאגת הארי" בנק לאומי השיק קמפיין מקום בטוח לטובת אנשי הגיל השלישי שאין ברשותם מרחב מוגן, בו הובטחה שהייה במלונות פתאל עם מרחב בטוח ונגיש. את הקמפיין ליוו פרסומות בטלוויזיה וברשתות החברתיות, שבהן מוצגים קשישים שמודים לבנק לאומי על כך שנתנו להם מרחב מוגן.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

באחת הפרסומות שעלתה ברשתות החברתיות, לקוחות פנו ללאומי והתעניינו בסיוע להוריהם - אך הם קיבלו מהבנק תשובה שהקמפיין נגמר. הלקוחות המאוכזבים מצידם העלו בפני לאומי שלמרות שהקמפיין נגמר, המלחמה עדיין לא הסתיימה.

i24NEWS

במציאות, הקמפיין כלל מימון של אלף חדרים למשך שבוע אחד, והפרסום למעשה עלה לטלוויזיה ולרשתות החברתיות אחרי שהקמפיין נגמר. מבנק לאומי לא נמסרה תגובה.