10 מיליארד שקלים: רווחי העתק של בנק הפועלים בשנת מלחמה

בנק הפועלים פרסם היום (חמישי) את דוחותיו הכספיים לשנת 2025 והציג שנה חזקה עם תוצאות שעקפו את היעדים הפיננסיים שהציב בתחילת השנה.

לפי הדוחות, הבנק רשם רווח נקי של כ-9.8 מיליארד שקלים תשואה להון של 15.9%. תיק האשראי של הבנק צמח בשיעור של 13.4% במהלך השנה, בכל תחומי הפעילות.

עוד עולה מהדוחות כי מגמת השיפור ביעילות נמשכת, כאשר יחס היעילות עמד על 34.2%. לצד זאת מציג הבנק יחסים פיננסיים גבוהים: יחס הון רובד 1 של 11.98% ויחס כיסוי נזילות של 130%.

במקביל פרסם דירקטוריון הבנק את יעדיו לשנים 2026-2027: רווח נקי בטווח של 9-10 מיליארד שקלים בשנה, תשואה להון של כ-14%-15%, צמיחה שנתית ממוצעת בתיק האשראי של 8%-9% וחלוקת רווחים בטווח של 50%-60% מהרווח הנקי.

הדירקטוריון גם הכריז על חלוקת רווחים בהיקף של 1.239 מיליארד שקלים - מתוכם 991 מיליון שקלים כדיבידנד במזומן, -248 מיליון שקלים במסגרת השלב השני של תוכנית רכישה עצמית של מניות הבנק.

עם זאת, פרסום הדוחות עורר תגובה חריפה מצד ארגון עובדי בנק הפועלים, שטען כי בזמן שהבנק מציג רווחי עתק של כ-10 מיליארד שקלים, הנהלת הבנק פוגעת בעובדים בעיצומה של המלחמה.

בארגון העובדים טענו כי הישגי הבנק הם "פרי עמלם הישיר של אלפי עובדות ועובדי הבנק", והאשימו את ההנהלה בציניות ובאטימות. לדבריהם, ההנהלה "תוקעת במכוון את המשא ומתן ופוגעת ברווחת העובדים בשם התייעלות".

עוד הזהירו בארגון כי סכסוך העבודה כבר החל, וכי לא יהססו להחריף את הצעדים אם המצב לא ישתנה.