לקראת שבועות: איפה הכי משתלם לקנות גבינות?

צרכנים המעדיפים לחסוך זמן ולרכוש גבינות במקררים בסופרים משלמים פרמיה גבוהה משמעותית, שמגיעה גם לעשרה שקלים נוספים עבור מארז של גבינות. בעוד שבמעדנייה המחיר משקף יותר את עלות המוצר נטו, במקררי השירות העצמי הרשתות גובות מחיר גבוה יותר הכולל את האריזה, המיתוג ונוחות האיסוף המהיר. בנוסף, בדיקת נתונים בתוכנית מדד גלבוע (ערוץ 15 בשלט) העלתה כי לעיתים המוצר המונח במקרר אינו גבינה צהובה טהורה אלא "תחליף גבינה", בעוד שבמעדנייה הפיקוח והשקיפות גבוהים יותר.

השוואת מחירי הגבינות בפריסה ארצית הציגה תמונה ברורה של תחרות מול פערי ענק. בגזרת הגבינה הצהובה והמוצרלה, רשת רמי לוי שומרת על המקום הראשון כרשת הזולה ביותר, כשאחריה מדורגות יוחננוף וויקטורי. בתחתית הטבלה, עם המחירים הגבוהים ביותר, נמצאות רשתות שופרסל ויוניברס.

בבדיקת גבינה בולגרית מעודנת (5%), נמצא כי ברמי לוי ויוחננוף המחיר עומד על 29 שקלים לקילוגרם, בעוד שברשת ויקטורי המחיר מזנק ל-40 שקלים. ברשתות שופרסל ויוניברס נרשמו המחירים הגבוהים ביותר בבדיקה, עובדה המעלה ביקורת חריפה על המודל העסקי של רשתות הבת.

אחד הממצאים המטרידים ביותר בנתונים נוגע לרשת "יוניברס", הממותגת כרשת דיסקאונט מבית שופרסל שאמורה לספק מחירים מוזלים. בפועל, הבדיקה מעלה כי המחירים ביוניברס כמעט זהים לאלו של רשת האם שופרסל. גורמים בתחום הקמעונאות מצביעים על כך שבעוד שרשתות מסוימות משתמשות במאגרי מידע כדי להוזיל מחירים במילימטר מתחת למתחרים ובכך לייצר העדפה צרכנית, רשתות אחרות משמרות רמת מחירים גבוהה תחת מעטפת של "מותג מוזל".

על פי נתוני המועצה לצרכנות מהשנים האחרונות, סל המוצרים במעדנייה זול בממוצע בכ-15% עד 25% לעומת מוצרים מקבילים במקררי השירות העצמי. פער זה נובע לא רק מעלויות האריזה, אלא גם מהעובדה שמוצרי המעדנייה נמצאים לעיתים קרובות תחת פיקוח מחירים או משמשים כ"לוס לדר" (Loss Leader) - מוצר שנמכר במחיר נמוך כדי למשוך את הלקוח לתוך החנות.