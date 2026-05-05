האורז הוא אולי מוצר היסוד הפופולרי ביותר עבור הישראלים - וכמו הרבה מוצרי יסוד, מחיר האורז בעולם ירד משנת 2025 ב-33 אחוזים. תוסיפו לכך את ירידת הדולר מול השקל שירד ב-18%, והגענו לירידה מצרפית של למעלה מ-45 אחוזים במחיר האורז בעולם.

אז למה אצל המותג הגדול ביותר בישראל, "סוגת", המחירים נשארים גבוהים ורשמו עליה של 15% משנת 2025?

כך לדוגמה, באורז בסמטי 1 קילו של "סוגת", השוואה בין מאי 2025 למאי 2026 חושפת עליות מחירים כמעט בכל הרשתות. ברשת "יוחננוף" נרשמה עלייה של 15% - מ-12.90 שקלים ל-14.90 שקלים; ב"רמי לוי" נרשמה עלייה של 12.4% - מ-12.90 שקלים ל-14.5 שקלים; ב"אושר עד" נרשמה עליה של עלייה של 12.3% - מ-13 שקלים ל-14.6 שקלים; ב"היפר קרפור", נרשמה עלייה של 5% - מ-15.10 שקלים ל-15.9 שקלים; ב"שופרסל דיל" המחיר נותר על 15.9 שקלים.

באשר לאורז הפרסי של "סוגת", גם שם המחירים רק עולים בהשוואה שנערכה בין מאי 2025 למאי 2026. ברשת "יוחננוף" נרשמה עלייה של 20% - מ-9.90 שקלים ל-11.90 שקלים; ב"רמי לוי" נרשמה עלייה של 20% - מ-9.90 שקלים ל-11.90 שקלים; ב"אושר עד" נרשמה עליה של עלייה של 18% - מ-9.90 שקלים ל-11.70 שקלים; ב"שופרסל דיל" המחיר נותר על 12.90 שקלים.

אם בודקים את מחירי המותגים הפרטיים, רואים שהם רשמו ירידה מחודש מאי 2025 - בהתאם למחירי העולם. כך למשל, אורז פרסי במותגים הפרטיים עומד על מחיר של בין 5.90 שקלים ל-8.90 שקלים, אורז פרסי של חברת "מיה" - ממוצע 8 שקלים לצרכן.

מחיר האורז נמצא בשפל של כל הזמנים, ולמרות זאת בישראל יש מותגים שבוחרים לייקר אותו, במיוחד כשהדולר בשפל. מטעם "סוגת" לא נמסרה תגובה.