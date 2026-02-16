כמו ארוחת שף: כיצד הפכו ארוחות הבוקר בישראל לתענוג יקר?

בישראל ארוחת בוקר היא שם דבר, אבל לאחרונה נראה שתענוג שאמור להיות פשוט וזול יחסית - הפך למותרות של ממש אחרי גל ההתייקרויות האחרון. למרות שחומרי הגלם של כל ארוחת בוקר נחשבים למוצרים זולים יחסית בשוק, בבתי הקפה מתרצים את העלייה הדרסטית במחירים הם עלויות תפעול וכוח אדם.

רשת 'ארקפה' שברה לאחרונה שיא במחירי ארוחת הבוקר, והעלתה את מחיר ארוחת הבוקר שלה למאה שקלים, על אף שהרשת פועלת בשיטת שירות עצמי. מולן ניצבים בתי הקפה השכונתיים, אשר בחלק מהם המחירים עדיין לא חצו את רף ה-70 שקלים, ועדיין להרוויח.

בהשוואה לישראל, ארוחות הבוקר בחו"ל אומנם גם זכו לעלייה במחיר, אך הן עדיין לא קורעות את הכיס. עבור ארוחת בוקר טיפוסית באוסטריה, עם היצע יותר מושקע, המחיר לא חוצה את רף ה-50 שקלים, ועם תוספת של קוקטייל עדיין נשאר נמוך יותר ממה שתשלמו בישראל. במילאנו, הידועה כיקרה, המחירים עדיין יותר זולים מישראל, עם מחיר ממוצע של 65 שקלים לארוחת בוקר.