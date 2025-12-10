מקפיצים שוטים - וגם מחירים: איך הטקילה כבשה את ישראל

פעם הטקילה הייתה נחשבת למשקה עממי שמקסימום מקפיצים אותו בשוט. היום, לעומת זאת, אפשר למצוא את הטקילה מככבת בכל מקום - במסעדות היוקרה, באירועים נוצצים, וגם כמובן במסיבות ובברים.

שינוי התדמית שעבר המשקה המקסיקני מיצב אותו היום כאלכוהול איכותי, סמל סטטוס של ממש, שכבש את לבבות הישראלים, והכל בזכות מהלך שיווקי שהפך את המשקה שפעם היה זול - לנחשק במיוחד.

הישראלים שותים יותר אלכוהול, וזה כבר עובדה. השנה נרשמה עלייה של 17% במכירות האלכוהול בארץ, אבל הצמיחה הגדולה ביותר הייתה של הטקילה, עם זינוק של 123% בכמות המכירות ברשתות השיווק רק בחג האחרון.

