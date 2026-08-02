שליחת הודעות הזכייה לאלפי הזוכים בהגרלת "דירה בהנחה" החלה הבוקר (ראשון). במסגרת התוכנית הוגרלו 7,922 יחידות דיור ב-19 יישובים ברחבי הארץ.

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להגרלה נרשמו 114,848 משקי בית זכאים, שביצעו בסך הכול כ-1.7 מיליון הרשמות. בנוסף, לראשונה, במסגרת תכנית "ממילואים למפתח" הוקצו כ-50% מיחידות הדיור בהגרלה למשרתי מילואים פעילים, ומתוכן כמחצית ללוחמים, בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל וכללי התוכנית.

מתוך 25,394 משרתי מילואים שנרשמו להגרלה, 4,734 זכו בדירה, כמעט אחד מכל חמישה נרשמים. בסך הכול, כ-60% מכלל הזוכים בהגרלה הם משרתי מילואים, נתון הממחיש את השפעת התוכנית ואת מימוש המדיניות להעדפת משרתי המילואים.

במסגרת ההגרלה הוגרלו דירות בראשון לציון, אשדוד, בית שמש, רחובות, חדרה, כפר סבא, קריית גת, נהריה, אילת, מעלה אדומים, יהוד, יקנעם עילית, קדימה צורן, כפר מנדא, מזכרת בתיה, רכסים, בית דגן, בני עיי"ש ובת חפר.