אזהרה חמורה נגד בובות "לבובו": "סכנה בריאותית ובטיחותית"

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם היום (חמישי) קריאת אזהרה חמורה לציבור הצרכנים, ההורים והצוותים החינוכיים, הנוגעת לשימוש במספר דגמים של צעצועי בובות "לבובו" (LABUBU). האזהרה יצאה בעקבות חשש לבריאותם ובטיחותם של המשתמשים במוצר.

בבדיקה מדגמית שערך הממונה באמצעות מכון התקנים, נמצא כי הדגמים שנבדקו אינם עומדים בדרישות התקן הישראלי הרשמי החל עליהם (ת"ר 562 - "בטיחות צעצועים"). ממצאי הבדיקה העלו סיכונים מסוגים שונים: כימי, חנק ופציעה.

חומרים מסוכנים וסכנת חנק

על פי הודעת המשרד, בכל הדגמים שנבדקו נמצאו חריגות בתכולת פתאלאטים מסוג DBP ו-DEHP – חומרים כימיים בעלי השפעה על בריאות האדם. בנוסף, בדגם הנושא את הברקוד 6952478331657, נמצאו חלקים קטנים ולולאות ארוכות המהוות סכנת חנק או פציעה בקרב ילדים מתחת לגיל 3 שנים.

עוד צוין כי כל הדגמים שנבדקו שווקו ללא פרטי יבואן או יצרן, ובהיעדר סימון מהותי כנדרש. הממונה על התקינה ביקש להביא לידיעת ההורים כי על כלל הצעצועים חלה חובת סימון בעברית, הכוללת את פרטי היבואן על האריזה, סימון הגיל המומלץ לשימוש ואזהרות. במשרד מדגישים כי היעדר סימון מצביע על חשד כי הצעצוע אינו עומד בדרישות התקינה המחמירות.

איסור מכירה ושימוש

לאור הממצאים, הממונה על התקינה הנחה כי המחזיק במוצרים אלו מתבקש להפסיק את השימוש בהם לאלתר. כמו כן, המכירה בחנויות אסורה בהחלט.

במשרד הכלכלה והתעשייה מדגישים כי אין לייצר, למכור או לייבא מוצר שאינו עומד בדרישות התקינה, בהתאם לחוק התקנים. מינהל התקינה ימשיך לבצע בדיקות שוטפות ויזומות, ומי שיימצא שאינו עומד בהוראות צפוי לסנקציות במישור המנהלי והפלילי.