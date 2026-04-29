גל ההתייקרויות: תנובה מעלה מחירים למוצרים שלא בפיקוח

אחרי שהמדינה הודיעה על העלאת מחירי המוצרים שבפיקוח בשיעור של אחוז אחד, חברת תנובה מודיעה היום (רביעי) על עליית מחירים גם בקרב מוצרי חלב שאינם בפיקוח החל מיום ראשון הקרוב.

בנוסף תנובה הודיעה על עלייה במחירי החמאה בשל עלות השומן הגבוהה. מחיר המחירון של מרבית מוצרי החלב הלא מפוקחים של תנובה וכן של כלל תחליפי החלב נותר ללא שינוי. המחיר לצרכן של המוצרים שאינם בפיקוח ייקבע על ידי הקמעונאים.

חברת תנובה הייתה הראשונה שהודיעה על התייקרות מוצרים שאינם בפיקוח, לאחר מכן מחלבות שטראוס טרה וגד העלו מחירים גם כן. גם באפריל שנה שעברה כאשר מחירי מוצרי החלב הלא מפוקחים התייקרו בשיעור של יותר מאחוז, המחלבות ניצלו את המצב להעלות מחירים על המוצרים הלא מפוקחים.

בתוך כך, משרד האנרגיה הודיע הבוקר שלאור העלייה במחירי הנפט העולמיים, בתחילת חודש מאי (בלילה שבין חמישי לשישי) מחיר הדלק יעלה בשתי אגורות ויעמוד על 8.07 ש"ח לליטר בנזין כולל מע"מ, תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 25 אגורות לליטר.