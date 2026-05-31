מהבורקס בצומת ועד בר היין בקיבוץ: הטעמים שמחזירים את העוטף לחיים

עוטף עזה ממשיך להתאושש מהטראומה של 7 באוקטובר, ולא רק דרך השיקום הפיזי של היישובים. בשנים האחרונות צומחת באזור סצנה קולינרית ייחודית, שבה האוכל הוא הרבה יותר מצלחת, הוא דרך לזכור, לשקם ולבנות מחדש.

בצומת ניר יצחק פועל פוד-טראק בורקס שהוקם על ידי רבש"ץ לשעבר, שבחר להנציח באמצעותו שני חברים שנפלו בקרבות ב-7 באוקטובר. עבורו, המקום הוא לא רק עסק אלא חלק מתהליך השיקום האישי והקהילתי.

במושב ניר משה מארח מילואימניק וחקלאי קבוצות לארוחות המבוססות על חומרי גלם שגדלים במשק עצמו. בין מאות ימי מילואים לעבודה בשטח, הוא ממשיך לבשל ולארח מתוך אמונה שחיבור לאדמה ולאנשים הוא חלק מהדרך להחזיר את החיים למסלולם.

בקיבוץ ניר עם, בר יין משפחתי שהוקם מחלום ישן הפך למקום מפגש עבור תושבים ומבקרים. בני המשפחה, שלקחו חלק במאמץ הביטחוני והקהילתי מאז תחילת המלחמה, בחרו להמשיך ולפתח את המקום דווקא בתקופה המורכבת.

מאחורי כל מנה, כוס יין או מאפה בעוטף מסתתר סיפור אחר - של אובדן, של זיכרון ושל בחירה בחיים. עבור רבים באזור, האוכל הפך לשפה שמאפשרת להמשיך קדימה, גם כשהמציאות עדיין רחוקה מלהיות רגילה.