ניב גלבוע טעם את "השלוק של שלקה" - והציון שלו יפתיע אתכם

"השלוק של שלקה" הגיע למבחן הטעימה של מדד גלבוע. מה חשב ניב על ליין השלוקים שהוציאה שלי סנדרוב, בוגרת "האח הגדול", בשיתוף פעולה עם סוויט טיים?

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ראשית, המחיר גבוה ביותר ביחס לטרופית סטנדרטית, שעולה כשני שקלים. שלי מוכרת את המוצר שלה ב-17 שקלים. לגבי הרכיבים - המוצר מכיל חומרי טעם וריח, סוכר, אשלגן סורבט, פוליאור בלו, E122 ו-E133. באירופה E122 מסומן כחומר שעלול לגרום להפרעות קשב בילדים. ניב תהה: "איזו משפיענית של ילדים עושה דבר שבאירופה אומרים שיכול לגרום להפרעות קשב?".

באשר לטעם - גלבוע אמר: "אני הולך להפתיע. הציון שלי הוא 0. מה חשבתם שאני אגיד? מה חשבתם, שאני אתן לזה 9? גועל נפש!".