ניב גלבוע טעם את "השלוק של שלקה" - והציון שלו יפתיע אתכם
"השלוק של שלקה" הגיע למבחן הטעימה של מדד גלבוע • על רקע הרכיבים הבעייתיים שבמוצר תהה ניב: "איזו משפיענית של ילדים עושה דבר כזה?" • על הטעם אמר: "הציון שלי הוא 0, גועל נפש!"
"השלוק של שלקה" הגיע למבחן הטעימה של מדד גלבוע. מה חשב ניב על ליין השלוקים שהוציאה שלי סנדרוב, בוגרת "האח הגדול", בשיתוף פעולה עם סוויט טיים?
>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ של i24NEWS עברית <<<
ראשית, המחיר גבוה ביותר ביחס לטרופית סטנדרטית, שעולה כשני שקלים. שלי מוכרת את המוצר שלה ב-17 שקלים. לגבי הרכיבים - המוצר מכיל חומרי טעם וריח, סוכר, אשלגן סורבט, פוליאור בלו, E122 ו-E133. באירופה E122 מסומן כחומר שעלול לגרום להפרעות קשב בילדים. ניב תהה: "איזו משפיענית של ילדים עושה דבר שבאירופה אומרים שיכול לגרום להפרעות קשב?".
באשר לטעם - גלבוע אמר: "אני הולך להפתיע. הציון שלי הוא 0. מה חשבתם שאני אגיד? מה חשבתם, שאני אתן לזה 9? גועל נפש!".