בין אזעקה למנה: השפים שממשיכים לבשל - והישראלים שמחפשים רגע של שגרה

בצל המלחמה והמציאות הביטחונית, יותר ויותר ישראלים בוחרים לצאת מהשגרה המלחיצה - דווקא דרך האוכל. במקום מסעדות, רבים פונים לארוחות שף ביתיות, שמציעות חוויה אינטימית ובטוחה יותר, גם אם לעיתים היא נקטעת באזעקות.

השפית נופר זוהר, המתמחה במטבח התאילנדי, הפכה את ביתה לסטודיו קולינרי. "החלל הזה הפך להיות המקום שלי לארח", היא מספרת, ומדגישה כי הביקוש הגיע מהקהל עצמו: "אנשים פנו ושאלו 'מה קורה? אולי תחזרי?' - אז חזרתי". לדבריה, ההפקה אינה פשוטה: חלק מהעובדות במילואים, אחרות מטפלות בילדים, ובסוף, כל המשפחה מתגייסת כדי לגרום לאירוע לקרות.

גם השף הפרטי נתי ניזוב מתאר ירידה חדה בהיקף העבודה מאז תחילת הלחימה, אך מדגיש את הרצון של הלקוחות "לצאת, לשמוח ולהתאוורר". עבור רבים מהאורחים, הארוחות הן לא רק בילוי, אלא צורך נפשי. "צריך קצת אסקפיזם", אומרת אחת המשתתפות, "לצאת מהשגרה של להתחבא בבית".

השפית קים דורון, שמארחת ארוחות בסגנון קוריאני, נאלצת להתאים את עצמה למציאות החדשה, כולל צמצום מספר האורחים והתחשבות בקרבה למרחב מוגן. "אני מקווה שאצליח לעשות לכם קצת מצב רוח יותר טוב", היא אומרת לאורחיה, שמגיעים למרות החשש.

אך גם בתוך האווירה החמה והמשפחתית, המלחמה נוכחת: אזעקות קוטעות את הארוחות, והאורחים נאלצים לרדת לממ"ד באמצע הסעודה. למרות זאת, רבים ממשיכים, חוזרים לשולחן, מרימים כוסית, ומנסים לשמור על שגרה.

"הברייק הזה ממלא את הנפש", מסכמת זוהר. "יוצאים מפה עם הרגשה טובה". בין המנות, הקוקטיילים והצחוק, נוצר לרגע קצר אי של שקט, שמזכיר לכולם את הרצון הפשוט: לחזור לשגרה.