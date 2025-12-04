הנקניקייה, ההמבורגר והרגע ההיסטורי: המבחן של איקאה

המבחן של איקאה ממשיך: ענקית הריהוט השוודית ידועה גם באוכל הזול שהיא מוכרת. אך האם נקניקייה ב-5 שקלים והמבורגר ב-7 שקלים שווים גם בטעם? השפים אבי קונפורטי יצאו לגלות - וחזרו עם תשובות. צפו - בראש העמוד

החנות מציעה נקניקיית עוף קלאסית ב-5 שקלים, וארוחה עם צ'יפס בשתייה ב-15 שקלים. השפים התלהבו - "אתה מגיע לתור גמור, ממוטט ורואה את השלטים. זה טעים, אין משהו יותר מנחם מזה". הנקניקייה הטבעונית פחות עבדה: "זה לא לאנשים שמחים".

גם מנת הפלאפל המוגשת בפיתה עם טחינה וסלט הפתיעה לטובה. שף קונפורטי אמר ש"הם עשו פה עבודה מצויינת, הפיתה רכה, הכל טרי". שף לוי הוסיף ש"אם הייתי אוכל את זה ברחוב, הייתי מרוצה".

ההמבורגר מוגש כאן בלחמניה עם רטבים וחמוצים ב-7 שקלים, וגם אותו אפשר לשדרג לארוחה ב-17 שקלים. השפים הסכימו שגם המנה הזו עובדת: "בשביל 7 שקלים זה שווה, זה מנחם", אמר קונפורטי. לדעת לוי, "הטעם הוא מאוד מאוד מוכר". אחרי הטעימות, השפים סיכמו את הביקור: "כל מה שאכלנו פה היה ממש טעים".