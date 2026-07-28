הרחק ממרכז העניינים והבילויים של מיאמי, במרכז מסחרי בשכונה מנומנמת בצפון העיר, מתגלה פנינה: המסעדה הישראלית הכשרה הראשונה בעולם ששברה שלושה שיאים - "מוטרה". את כוכב המישלן אי אפשר לפספס מחוץ למסעדה, וגם את רז שבתאי, השף השאפתני והמוכשר, ירושלמי במקור, שבתוך שנה וחצי הביא את המסעדה לשיא שאף אחד לא האמין שיגיע אליו.

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מוטרה היא סבתו של רז שלימדה אותו את סודות הבישול, והמנות בהשראתה. משכונת הקטמונים בירושלים הוא הגיע אל פסגת הקולינריה העולמית. הוכיח שאפשר להנגיש את ערכי היהדות, גם בתחום הבישול - ואת המסר הזה הוא רוצה להעביר גם לבני הנוער.

הסצנה הקולינרית במיאמי הפכה לגמרי ישראלית. מסעדות כשרות יש כמעט בכל פינה, אבל "מוטרה" היא הראשונה שזכתה בפרס בינלאומי נחשק בתקופה שבה ההסברה הישראלית בשפל. רז שבתאי רושם הישג עבורו, אבל בעיקר עבור ישראל בעולם.