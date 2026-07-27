"ישראל הקטנה": כך הפכה מיאמי לבירת העסקים והתרבות הישראלית

העברית הפכה בשנים האחרונות לחלק בלתי נפרד מהנוף העירוני של מיאמי, כאשר שילוב של קהילה יהודית ענפה, הטבות מיסוי ומזג אוויר חם מושך אלפי ישראלים ועסקים כחול-לבן לעיר החוף בפלורידה.

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כתבת i24news דנה ירקצ'י יצאה לסיור מיוחד בין מוקדי הכוח הישראליים באזור, וגילתה תופעה שמתרחבת במהירות - החל מתחנת רדיו שמשדרת מוזיקה ופרסומות בעברית 24 שעות ביממה, ועד לרשתות קולינריה ואופנה הפותחות סניפים בזה אחר זה.

במהלך המסע נפגשה ירקצ'י עם דמויות מרכזיות בקהילה, בהן ניסן כהן, מייסד תחנת הרדיו הישראלית בפלורידה, שסיפר: "הגענו למיאמי והשאר היסטוריה, אנחנו התאהבנו במקום. מסעדות ישראליות, האוכל, התרבות, המוזיקה, הרדיו פה שמנגן 24 שעות". בנוסף, בעלי עסקים קטנים שהעבירו את פועלם למיאמי וזכו לחיבוק מהקהילה המקומית, בהם מותגי אופנה מתל אביב, שפים ומסעדנים, ואף אמנים מוכרים המוצאים בעיר את ביתם החדש.