הישראלים מסתערים על האוכל המוכן: איפה תמצאו במחירים של פעם?

פחות סירים ויותר קופסאות: הישראלים מוותרים על המטבח וקונים אוכל ביתי - איכותי וגם במחירים שלא קורעים את הכיס. הערב (שני) ב"מהדורה המרכזית", כתבת הכלכלה דנה ירקצ’י בדקה איפה משיגים אוכל של פעם במחירים של פעם, והאם זה באמת כל כך משתלם.

בדוכנים בקניונים, בבתי קפה ובמעדניות - הישראלים כבר מבשלים פחות בבית, וקונים הרבה יותר אוכל ביתי בחוץ. קובה, תבשילים, אושפלו או דגים, הכל במשקל - הישראלים מתעצלים והמחירים רק עולים.

אנחנו החלטנו לבדוק דווקא איפה המקומות ששוברים את השוק, עם מחירים נמוכים משמעותית. כמו בדוכן נוסטלגי ותיק ברמת גן בשם פלאפל ג'ורג'י, על שם הזמר המפורסם מעיראק, שמוכר גם מטעמים מבגדאד. אוכל של פעם במחירים שאי אפשר למצוא כבר היום.