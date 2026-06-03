אל תעשו את זה: שבירת ביצים על שפת הקערה מסכנת את בריאותכם

פעולת שבירת הביצים היומיומית במטבח הביתי עלולה לחשוף את המזון שלכם לחיידקים מסוכנים ולפגוע באיכות המנה. בניגוד לפרקטיקה הנפוצה של שבירת הביצה על קצה חד כמו שפת קערה או מחבת, הדרך הבטוחה והנכונה היחידה היא שבירת קליפת הביצה על גבי משטח שטוח לחלוטין, דוגמת שולחן העבודה או קרש החיתוך. השינוי הקטן הזה במטבח משפיע ישירות על בריאות הסועדים ומונע את זיהום חלמון וחלבון הביצה עוד לפני תחילת תהליך הבישול.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

האישור המדעי הנוכחי מעניק תוקף רשמי לשיטתו ארוכת השנים של שף העל והמחנך הקולינרי הצרפתי הנודע, ז'אק פפן,, המקפיד להדגים טכניקה זו בכל תוכניות הבישול שלו, הסביר לא פעם כי שבירה על שפת כלי קיבול דוחפת את חלקי הקליפה השבורים פנימה אל תוך הנוזל. פעולה זו גורמת לשתי בעיות מרכזיות: היא מגדילה משמעותית את הסיכוי לקריעת החלמון, וחשוב מכך, היא מחדירה פירורי קליפה מזוהמים ומחוללי מחלות ישירות אל החלק המיועד למאכל.

הקליפה החיצונית היא החלק החשוף ביותר לזיהומים סביבתיים במהלך חיי המטילה ושרשרת האספקה. כאשר שוברים את הביצה על שפה מוגבהת, נוצר מגע ישיר בין החלק החיצוני של הקליפה לתוכן הביצה הנוזלי.

קליפת הביצה היא נקבובית, ושטיפה ביתית במים זורמים עלולה דווקא להחדיר זיהומים לתוך הביצה.עבור חובבי ביצי חופש, ביצים מגידול ביתי או כאלו שנרכשו בשווקי איכרים, קובעות כי יש לבחור ביצים בעלות קליפה נקייה ושלמה לחלוטין. במקרה של לכלוך יבש קל, ניתן לנקות את הקליפה באמצעות נייר סופג יבש בלבד.

לקריאה נוספת:

רק 3 דקות עבודה: מתכון לחביתה הכי אוורירית לארוחת ערב קלה

כך תכבשו את המטבח עם ביצת עין מושלמת ב-3 דקות הכנה

אם ראיתם את הסימנים הבאים באבטיח - אל תקנו אותו

אם הביצה מלוכלכת בצורה משמעותית המצריכה שטיפה, יש לעשות זאת תחת מים זורמים חמימים, לייבש אותה מיד ולבשל אותה בהקדם האפשרי, תוך הימנעות ממוחלטת מהשרית הביצים בתוך קערת מים.

הקו המנחה המרכזי והבטוח ביותר למניעת הרעלות מזון, דוגמת חיידק הסלמונלה, הוא הקפדה על הבאת הביצים לטמפרטורת בישול פנימית של לפחות 71 מעלות צלזיוס (160 מעלות פרנהייט).