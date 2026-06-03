רכישת אבטיח חתוך המונח על המדפים ללא קירור רציף או ללא הצבה על מצע קרח מהווה סיכון רפואי ישיר, בשל תנאים אופטימליים להתפתחות מהירה של מושבות חיידקים אלימות. הסיבה המדעית נעוצה בהגדרתו של אבטיח חתוך בקטגוריית "מזון הדורש בקרת זמן וטמפרטורה לצורך בטיחות".

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ברגע שקליפת האבטיח מוסרת או נחתכת, בשר הפרי המתוק והלח, בשילוב עם טמפרטורת החדר, מייצרים את התנאים המושלמים לחיידקי סלמונלה, ליסטריה וחיידקי מעיים מסוג אי קולי להתרבות בקצב מואץ. המיקרובים והמזהמים הנמצאים באופן טבעי על חלקה החיצוני של הקליפה עוברים ישירות אל תוך הפרי בעת פעולת החיתוך, ואחסון בסביבה שאינה קרה מאיץ את שגשוגם לרמה מסוכנת לחלוטין.

נורת אזהרה חמורה נוספת, הרלוונטית גם עבור צרכנים המעדיפים לרכוש אבטיח שלם, היא קיומו של כל סדק, פגם, נקודה רכה, חבלה או נקב בקליפה החיצונית, הפוסלים את הפרי למאכל באופן מיידי.

קליפה שלמה וקשיחה היא קו ההגנה היחיד של האבטיח מפני חדירת מזהמים חיצוניים, וכאשר המחסום הזה נשבר, החיידקים חודרים לעומק הפרי עוד לפני הגעתו לבית הלקוח. סימנים נוספים המעידים על פרי רקוב ופסול הם הופעת עובש באזור העוקץ, ריח חמיצות חזק או השמעת קול של נוזל זז ומבעבע בעת ניעור הפרי, שכן בניגוד לפירות כמו אבוקדו, אבטיח אינו ממשיך בתהליך ההבשלה לאחר קטיפתו.

מבחינה סטטיסטית, אבטיח מורכב מכ-92 אחוזים של מים, נתון המדגיש את החשיבות של משקל הפרי בעת הבחירה. כדי להבטיח רכישת פרי בשל ובטוח, מומלץ להשוות בין מספר אבטיחים בגודל דומה ולבחור את הכבד ביותר ביניהם, המעיד על פרי עסיסי ומלא נוזלים. ב

דיקה ויזואלית נוספת שיש לבצע ברשתות השיווק היא איתור "כתם השדה" – האזור הבהיר עליו נח האבטיח כשהיה מחובר לקרקע.

באבטיח שהבשיל כראוי, הכתם חייב להיות בעל גוון צהוב-קרמי עמוק, בעוד שכתם לבן או חיוור מעיד בבירור על פרי שנקטף מוקדם מדי ולא יגיע לעולם לרמת המתיקות הרצויה.

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כמו כן, מומלץ להעדיף אבטיחים בעלי קליפה כהה ומחוספסת על פני קליפה מבריקה, ולוודא כי עוקץ הפרי הוא יבש וחום – הוכחה לכך שהאבטיח השלים את תהליך ההבשלה הטבעי שלו על השיח.

מבחן הטפיחה הישן ("מבחן הדפיקה") הוא המדד הפחות אמין מכולם, ויש להשתמש בו רק כשובר שוויון ולא כגורם החלטה מרכזי.